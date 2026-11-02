Ο Κάργας και ο Τσιλούλης είχαν φραστικό επεισόδιο στο ματς του Περιστερίου.

Επεισόδιο ανάμεσα στον Γιάννη Κάργα και τον Σωτήρη Τσιλούλη σημειώθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης του Ατρόμητου με τον Βόλο ELABET, που βρήκε νικητές τους Περιστεριώτες με 3-0.

Ο αμυντικός της ομάδας της Μαγνησίας ήταν έξαλλος με τον επιθετικό των γηπεδούχων και οι δύο παίκτες άρχισαν τις ύβρεις. Ειπώθηκαν βαριές εκφράσεις με τον Κάργα να κινείται απειλητικά προς τον παίκτη του Ατρόμητου, ενώ ιδιαίτερα εκνευρισμένος ήταν και ο Μύγας.

Παίκτες του Ατρόμητου επιχείρησαν να ηρεμήσουν τον Κάργα, ο οποίος συνέχισε να κινείται προς τον Τσιλούλη, όπως και ο Μύγας. Ο παίκτης των γηπεδούχων, αντίθετα, κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να τελειώσει το φραστικό επεισόδιο.

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