Η αποστολή του ΟΦΗ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (1/11, 18:00).

Ο ΟΦΗ μετά την... εκτός προγράμματος ήττα στο Κύπελλο από την ΑΕΛ Novibet, λόγω της διαφοράς κατηγορίας των δυο ομάδων, θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 9η αγωνιστική της Super League.

Οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τον Τίτορμο με προπόνηση που έγινε το πρωί στο ΒΑΚ κι εν συνεχεία ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωση την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αιτωλοακαρνανία.

Εκτός αποστολής έμειναν, αναμενόμενα, οι τραυματίες, Χριστογεώργος, Ισέκα και Χνάρης, ενώ δεν προέκυψε κάποιο νέο πρόβλημα. Ο Έλληνας τερματοφύλακας συνέχισε τη θεραπεία του και ο Βέλγος φορ το ατομικό του πρόγραμμα.

Από εκεί και πέρα, δεν συμπεριλήφθηκαν στην 23αδα ο Μαρινάκης και οι νεαροί Καινουργιάκης, Λαγουδάκης και Κουτσουπιάς, ενώ σε σχέση με το ματς με την ΑΕΛ Novibet επέστρεψαν οι Μπουχαλάκης, Ντίκμαν και Πούγγουρας, οι οποίοι δεν ταξίδαψαν στη Λάρισαν για να πάρουν «ανάσες».

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολαου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλακης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο