Η UEFA έκανε αφιέρωμα για τον προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστο Κόντη, ο οποίος επανέφερε τον σύλλογο σε τρόπαια και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Χρήστος Κόντης δεδομένα είανι ο άνθρωπος που έβαλε τη «σφραγίδα» του στην... εκτόξευση του ΟΦΗ. Ένα χρόνο και δυο μέρες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Κρητικών από τον Έλληνα κόουτς o Όμιλος έχει προσθέσει δύο τίτλους στην τροπαιοθήκη του και για πρώτη φορά αγωνίζεται σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο η UEFAA έκανε αφιέρωμα στον 50χρονο κόουτς για την πορεία του και το έργο που έχει κάνει στον ΟΦΗ.

Το επεισόδιο υγείας που του άλλαξε τη ζωή. Το κατάλληλο... timing για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΟΦΗ. Η «εκτόξευση» μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και η χαρά του κόσμου όταν βλέπει την ομάδα.

Παρακολουθήστε το αφιέρωμα της UEFA στον προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστο Κόντη.