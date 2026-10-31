Η αποστολή του Παναιτωλικού για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο για την 9η αγωνιστική της Super League (1/11, 18:00).

O Παναιτωλικός μετά τη συντριβή από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια καλείται να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί έξι διαδοχικών ηττών, όμως έχει μπροστά του ένα απαιτητικό εντός έδρας παιχνίδι, με φιλοξενούμενο τον Κυπελλούχο και Ευρωπαίο ΟΦΗ.

Οι Αγρινιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τους Κρητικούς και μετά την τελευταία προπόνηση ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε την αποστολή που θα έχει στη διάθεσή του, στην οποία υπάρχουν πολλές επιστροφές, σε σχέση με τον αγώνα με τους πρωταθλητές.

Ο λόγος για τους Γεβγένι Κουτσερένκο, Χάρη Μαυρία, Κωνσταντίνο Θυμιάνη, Γκούσταβ Γκράναθ, Λάμπρο Σμυρλή και Δαυίδ Γαλιάτσο οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και είναι εκ νέου ετοιμοπόλεμοι για το ματς με τον Όμιλο.

Από την άλλη εκτός παραμένει ο γνωστός τραυματίας, Γιάννης Σατσιάς, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Ματέο Μεχία, δίχως να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, για λόγους αποφόρτισης.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σμυρλής, Σουμά, Στάγιτς, Θυμιάνης, Ξενόπουλος.