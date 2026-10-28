Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV μετά την ήττα του ΟΦΗ από την ΑΕΛ Novibet.

Ο ΟΦΗ δεν ήταν καλός στο ματς Κυπέλλου με την ΑΕΛ Novibet, ιδιαίτερα στα πρώτα 60 λεπτά, με αποτέλεσμα να ητττηθεί στη Λάρισα με 1-0. Μετά το παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης... άστραψε και βρόντηξε στις δηλώσεις του ΣΠΟΡ FM TV και στάθηκε στο mentality της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Χάσαμε ένα ημίχρονο. Πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, ποια ομάδα είμαστε, τι έχουμε καταφέρει. Δεν μπορούμε να χάνουμε έτσι το μυαλό μας κάθε φορά. Με την Καλαμάτα πάλι, σήμερα πάλι.

Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, είμαι προπονητής, εγώ δίνω τις οδηγίες, αλλά πραγματικά δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της ΑΕΛ. Έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια ως το τέλος, αλλά πρέπει να είμαστε πιο… να δημιουργούμε περισσότερο.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε ένα σουτ. Πρέπει να ζοριστούμε για να παίξουμε ποδόσφαιρο και να κάνουμε ευκαιρίες; Φταίει κάτι στο mentality μας και πρέπει να το αλλάξουμε. Είναι δικό μου λάθος, εγώ κάνω λάθος. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ.

Η ΑΕΛ έπαιξε με τη δεύτερη ομάδα. Μπορεί να πει κάποιος για τους δικούς μας παίκτες ότι έγιναν αλλαγές; Όλοι είναι παίκτες του ΟΦΗ και πρέπει να δείχνουν την αξία τους. Η ΑΕΛ έκανε δέκα αλλαγές. Με τι δικαιολογίες μιλάμε; Είναι δικό μας φταίξιμο.

Εμείς δεν παίξαμε καλά. Μετά το 65′-70′ ανεβάσαμε στροφές, αλλά δεν αρκεί. Λίγο η τύχη, τα δοκάρια, δεν μπαίνει η μπάλα… Πραγματικά δεν έχω λόγια».