Η αποστολή του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας ματς του Σαββάτου (31/10, 19:00) με την Κηφισιά για τη Superleague.

Γνωστή έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10) η αποστολή του Ολυμπιακού, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, για την 9η αγωνιστική της Superleague, το απόγευμα του Σαββάτου (31/10, 19:00, Live στο Gazzetta).

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που έχει διαθέσιμους και θα πάρει μαζί του στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με τους Λιον Μπέιλι, Κώστα Φορτούνη να είναι εντός και τους Λορέντσο Σιπιόνι και Κλέιτον εκτός.

Οι Πειραιώτες πηγαίνουν στο ματς με την ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αθήνας θέλοντας να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους και να «πατήσουν» κορυφή, εν αναμονή και του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ την Κυριακή (1/11, 19:30).

Αναλυτικά:

Ορτέγα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσο, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Μάριους.