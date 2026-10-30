Ολυμπιακός: Έχει τρεις δρόμους, του λείπει ένας ακόμη…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος στέκεται μέσα από το blog του στο Gazzetta στο μεγαλύτερο θέμα που εξακολουθεί να έχει ο Ολυμπιακός.

Με τον Ολυμπιακό να εξακολουθεί να σκοράρει με δυσκολία, καθώς το 5-0 επί της Καλαμάτας κακά τα ψέματα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, λογικό είναι ο Ιμανόλ να σπάει το κεφάλι του προκειμένου να αρχίσει να βρίσκει η ομάδα του πιο εύκολα τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίκτυα.

Με τον ίδιο στον πάγκο ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει μόνο σε ένα παιχνίδι, σε αυτό το οποίο κι έχασε (0-1 από τον ΟΦΗ), αλλά στα πιο πολλά ματς βάζει από ένα γκολ (1-0 τη Μαρσέϊγ, την Σπάρτα Πράγας, τον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδειακό) και στα υπόλοιπα μάξιμουμ δύο (2-1 τη Γιαγκελόνια, 2-0 τον Παναιτωλικό και 2-0 το Μαρκό).

Η παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι κατά βάση η ομάδα είχε δύο δρόμους για το γκολ και τώρα βρίσκει κι έναν τρίτο.

Ο πρώτος δρόμος είναι ο…κλασικός που είχε ο Ολυμπιακός σχεδόν μία τριετία με τον Μεντιλίμπαρ, με σέντρες. Έτσι, από σέντρες, και συνήθως κεφαλιές, ήρθαν κι επί Ιμανόλ έξι γκολ: με τη Γιαγκελόνια (το δεύτερο), με τον Λεβαδειακό, με την Σπάρτα Πράγας και τα τρία από τα πέντε με την Καλαμάτα.

Ο άλλος τρόπος που προσπαθεί να τον δουλέψει πιο πολύ ο Ιμανόλ είναι από τις στημένες φάσεις. Έτσι, ήρθαν τα γκολ με τη Γιαγκελόνια (το 1-1), με τον Παναθηναϊκό, με τη Μαρσέϊγ και με τη Μαρκό. Συνολικά τέσσερα.

Ο τρίτος τρόπος στον οποίο τελευταία δίνει βάση ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι τα σουτ έξω από την περιοχή. Έτσι ήρθαν και τα δύο γκολ από τον Παναιτωλικό και το ένα από τα τρία του Ζότα με την Καλαμάτα. Άρα, συνολικά τρία. Μπορούμε να δούμε την στόχευση που υπάρχει για τα μακρινά σουτ από όσο το δυνατό καλύτερη θέση.

Το πρώτο του Φορτούνη στο Αγρίνιο, που έφερε το γκολ του Ρόκα μετά την απόκρουση του γκολκίπερ

Το δεύτερο του Τσικίνιο πάλι με τον Παναιτωλικό.

Το τρίτο του Ζότα με την Καλαμάτα.

Και το γκολ του Σάλιακα στο Μαρκόπουλο.

Το θέμα για τον Ολυμπιακό είναι ότι εξακολουθεί να μην παίρνει καθόλου γκολ από τον άξονα. Με συνδυαστικό ποδόσφαιρο δηλαδή από τον χώρο του άξονα. Μόνο ένα τέτοιο γκολ έχει δει ο Ιμανόλ, από τον Μπέϊλι, ίσως τυχαία δηλαδή από τον πιο προικισμένο τεχνικά παίκτη του.

Όπως κι αν έχει, το πρώτο ζητούμενο είναι να γίνεται η δουλειά, να έρχονται οι νίκες. Κι οι νίκες έρχονται με γκολ. Μέχρι στιγμής, με τον Βάσκο ο Ολυμπιακός παίρνει αρκετά γκολ από του αμυντικογενείς παίκτες του (Σάλιακα δύο, Ρέτσο, Έσε, Κάρμο από ένα) κι αν δεν ήταν το χατ τρικ του Ζότα την περασμένη Κυριακή τα γκολ των επιθετικογενών παικτών (Γκονζάλες δύο κι από ένα οι Γιάρεμτσουκ, Ρόκα, Τσικίνιο, Μάριους, Μπέϊλι), θα ήταν σχεδόν οριακά παραπάνω από τα γκολ των αμυντικογενών παικτών.

Είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει κι άλλους τρόπους να φτάνει στο γκολ, πρωτίστως δε με τους πιο επιθετικογενείς παίκτες του. Μην ξεχνάμε ότι οι Ζέλσον, Φορτούνης, Φρόϊλερ ακόμη δεν έχουν σκοράρει, ενώ οι Πουέρτα, Σα έχουν από ένα γκολ στο Κύπελλο …

Άσχετο: Παίζουν Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ την άλλη Κυριακή και η ΚΕΔ της ΕΠΟ όρισε για το Κηφισιά-Ολυμπιακός διαιτητή από τα Γρεβενά, VAR από τη Χαλκιδική, επόπτες από τη Θεσσαλονίκη και τα Γρεβενά και 4ο από την Κοζάνη!!! Μεταξύ…άλλων, μία κόκκινη σε παίκτη του Ολυμπιακού, σημαίνει ότι θα χάσει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Προξενεί μία εντύπωση η πληροφορία από Γαλλία, διότι είναι της Εκίπ, περί ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού (και της πρώην ομάδας του Φορτούνη, της Αλ Καλίτζ) για τον 30χρονο δεξιοπόδαρο Γάλλο στόπερ, τον Στιβ Σολβέτ, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να τον έχουν ήδη προσεγγίσει ενόψει Ιανουαρίου, οπότε και μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα θέλει.

Και προκαλεί εντύπωση, όχι γιατί παίζει στην Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν ο διεθνής με τη Γουαδελούπη πανύψηλος παίκτης, αλλά γιατί ο Ολυμπιακός μοιάζει απόλυτα καλυμμένος στις θέσεις των στόπερ και ειδικά δεξιά έχει τον αρχηγό του Ρέτσο και τον Σμάϊλοβιτς, στον οποίο έχει επενδύσει με 5 εκ. Ευρώ.

Το σχετικό ρεπορτάζ καταλήγει αναφέροντας ότι η Σαμπάχ, που άμα λάχει παίζει φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ, έχει ήδη από την πλευρά της ξεκινήσει επαφές με τους μάνατζερ του για να του ανανεώσει το συμβόλαιο του. Αυτό ίσως και να μας παραπέμπει σε μία δημοσιοποίηση ενδιαφέροντος για τον παίκτη, με σκοπό να πάρει από την ομάδα του το καλύτερο δυνατό συμβόλαιο, αλλά και πάλι εικασία είναι.

Από πηγές του Ολυμπιακού δεν υπάρχει επιβεβαίωση της πληροφορίας, που προέρχεται από ολόκληρη Εκίπ, κι αφορά ένα παίκτη που τόσα χρόνια ήταν στις μικρές κατηγορίες της Γαλλίας, και έκανε το αγωνιστικό του άλμα πηγαίνοντας από πέρυσι στο μακρινό Αζερμπαϊτζάν, πήρε με την Σαμπάχ το πρωτάθλημα (με πέντε γκολ πέρυσι ο ίδιος!) και έχει ήδη 15 ευρωπαϊκά παιχνίδια μαζί της.

Και για το τέλος ένα ιμότζι