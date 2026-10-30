Κηφισιά Tutu Deals: Με Κούσουλο αλλά χωρίς Γιάγκνε κόντρα στον Ολυμπιακό
Η φορμαρισμένη Κηφισιά Tutu Deals με το «διπλό» στην έδρα του Αστέρα AKTOR έφτασε τις τέσσεριες νίκες σε πέντε αγώνες και συνεπώς θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό με την ψυχολογία στα ύψη. H oμάδα των Βορείων Προαστίων ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση που έγινε στη Λεωφόρο κι εν συνεχεία έγινε γνωστή η αποστολή.
Ευχάριστο νέο για τον Σεμπάστιαν Λέτο είναι η επιστροφή του Ιωάννη Κούσουλου, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και είναι κανονικά διαθέσιμος, σε αντίθεση με τους Ντε Λουίς και Δοϊρανλή, οι οποίοι παραμένουν εκτός.
Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε ο Ιμάμ Γιαγκνέ, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στον αγώνα με τους Πειραιώτες. Στο ποινολόγιο της Λιγκας βρίσκεται επίσης και το όνομα του Τζέρεμι Αντόνισε, ο οποίος θα χάσει τον αγώνα της 11ης αγωνιστικής, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου.
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Η αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals
Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Κούσουλος, Μαγγανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ , Χριστόπουλος
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