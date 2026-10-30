Η επικείμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, Ρεν, γνώρισε μία βαριά εκτός έδρας ήττα με σκορ 5-2 από τη Νις, για την 9η αγωνιστική της Ligue 1.

Λίγα 24ώρα πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League (04/11, 17:30 - Live από Gazzetta), η Ρεν γνώρισε την ήττα με σκορ 5-2 από τη Νις στη Νίκαια.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, με τον Γουάχι να εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων και να εξαπολύει ένα σουτ, το οποίο απέκρουσε δύσκολα ο Λεμέτρ. Πέντε λεπτά αργότερα ωστόσο η Νις άνοιξε το σκορ, με τον Γάλλο κίπερ της Ρεν να κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή του και τον διαιτητή να σφυρίζει αμέσως πέναλτι. Ο Γουαχί δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα και έτσι έβαλε από νωρίς την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Η απάντηση από τους φιλοξενούμενους ήρθε άμεσα, με τον Ναγκίντα στο 15' να βρίσκει τον Ζιμάνσκι μέσα στην περιοχή, ο οποίος σκόραρε με κεφαλιά και επανέφερε την ισορροπία στην αναμέτρηση. Στο 35' ο Ιβοριανός επιθετικός ευστόχησε και πάλι από την άσπρη βούλα, διπλασιάζοντας το προβάδισμα για την ομάδα του. Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνο ο Ντία έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ντιούφ και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κλάους έγραψε και εκείνος το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, με τη Ρεν να πηγαίνει στα αποδυτήρια βρισκόμενη πίσω στο σκορ με 3-1.

Στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξε και πολύ η εικόνα του αγώνα, με το σύνολο του Φρανκ Εζ να προσπαθεί μάταια να μειώσει και να ξανά μπει στο παιχνίδι. Στο 52' ο Αμούρα διεύρυνε το προβάδισμα για την ομάδα του, ενώ στο 58' ήταν σειρά της Ρεν να κερδίσει πέναλτι, με τον Ντία να ευστοχεί και να ρίχνει προσωρινά τη διαφορά στα δύο τέρματα. Το τελικό 5-2 ήρθε στο 72', με τον Γουάχι να νικά εύκολα τον Λεμέτρ και να ολοκληρώνει το χατ τρικ του.

Παρά το... βατερλώ στη Γαλλική Ριβιέρα, η Ρεν παρέμεινε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στους 16 βαθμούς, στο -4 από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν και τώρα περιμένει τους Ερυθρόλευκους.