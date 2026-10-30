Προπονητής Ρεν για την ώρα στο Ρεν - Ολυμπιακός: «Δεν θα παραπονεθούμε, υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα από το ποδόσφαιρο»

Ο Φρανκ Εζ, τεχνικός της ομάδας της Ρεν, τοποθετήθηκε για το γεγονός ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα αρχίσει στις 16.30 (τοπική ώρα).

Το Ρεν - Ολυμπιακός έχει προγραμματιστεί για τις 17.30 ώρα Ελλάδας (στις 4 Νοεμβρίου) και στις 16.30 ώρα Γαλλίας ωστόσο ο κόουτς Φρανκ Εζ το βλέπει υπό άλλο πρίσμα. Ο προπονητής της Ρεν σχολίασε ότι «ελπίζω όσοι βρίσκονται στο γήπεδο να απολαύσουν τον αγώνα και να στηρίξουν πολύ την ομάδα. Δεν θα παραπονεθούμε γιατί το ματς θα είναι το απόγευμα. Εάν δούμε το γιατί είναι διότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα από ποδόσφαιρο.

Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα. Έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Δεν είναι κάτι περισσότερο.

Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα για να δούμε και να λύσουμε από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, όποιο και να είναι το τελικό σκορ. Θα προτιμούσαμε να ζούμε σε έναν κόσμο με πολλά καλά νέα και πολλά πράγματα που να λειτουργούν καλά αλλά αυτά τα δεδομένα έχουμε και πρέπει να διαχειριστούμε αυτό που συμβαίνει».