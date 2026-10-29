Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε τις εφέσεις του Βόλου Elabet και του Πανσερραϊκού και συνεπώς παραμένουν οι αφαιρέσεις βαθμών.

Όπως είχαμε αναφέρει, η απόφαση για τις εφέσεις του Βόλου Elabet και του Πανσερραϊκού για την υπόθεση «Σούντγκρεν» αναμενόταν μέχρι το τέλος του μήνα και αυτό επιβεβαιώθηκε, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) τις αποφάσεις της.

Αμφότερες οι εφέσεις απορρίφθηκαν και συνεπώς παραμένουν οι τιμωρίες αφαίρεσης τριών βαθμών για τους Θεσσαλούς και τεσσάρων βαθμών για τους Σερραίους.

Συνεπώς ο Βόλος Elabet παραμένει ουραγός, δίχως βαθμούς, ενώ ο Πανσερραϊκός είναι 7ος με 10 πόντους.

Φυσικά, οι δυο ομάδες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο CAS.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για τις εφέσεις Βόλου Elabet - Πανσερραϊκού

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.».