Βόλος Elabet - Πανσερραϊκός: Απορρίφθηκαν οι εφέσεις, παραμένουν οι αφαιρέσεις βαθμών
Όπως είχαμε αναφέρει, η απόφαση για τις εφέσεις του Βόλου Elabet και του Πανσερραϊκού για την υπόθεση «Σούντγκρεν» αναμενόταν μέχρι το τέλος του μήνα και αυτό επιβεβαιώθηκε, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) τις αποφάσεις της.
Αμφότερες οι εφέσεις απορρίφθηκαν και συνεπώς παραμένουν οι τιμωρίες αφαίρεσης τριών βαθμών για τους Θεσσαλούς και τεσσάρων βαθμών για τους Σερραίους.
Συνεπώς ο Βόλος Elabet παραμένει ουραγός, δίχως βαθμούς, ενώ ο Πανσερραϊκός είναι 7ος με 10 πόντους.
Φυσικά, οι δυο ομάδες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο CAS.
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για τις εφέσεις Βόλου Elabet - Πανσερραϊκού
«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.