Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Τα highlights από το 5-0 και το χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα
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Ανετο απόγευμα για τον Ολυμπιακό που επικράτησε της Καλαμάτας με 5-0 με πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα.
Ο Ζότα Σίλβα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό στο 5-0 επί της Καλαμάτας με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να σημειώνει χατ-τρικ.
Από ένα γκολ σημείωσαν οι Μάριους και Μπέιλι, που πανηγύρισαν τα πρώτα τους τέρματα με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: INTIME
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