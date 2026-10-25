Ανετο απόγευμα για τον Ολυμπιακό που επικράτησε της Καλαμάτας με 5-0 με πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα.

Ο Ζότα Σίλβα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό στο 5-0 επί της Καλαμάτας με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να σημειώνει χατ-τρικ.

Από ένα γκολ σημείωσαν οι Μάριους και Μπέιλι, που πανηγύρισαν τα πρώτα τους τέρματα με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: