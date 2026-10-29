Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας εφαρμογής της, μίας εκ των κορυφαίων που υπάρχουν στην Ελλάδα στο κομμάτι του αθλητισμού.

Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει σε άλλο επίπεδο σε όλα τα μέτωπα με τις αλλαγές που διαδραματίζονται στον σύλλογο τα τελευταία χρόνια και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά και στο κομμάτι της επίσημης εφαρμογής του.

Οι «πράσινοι» συνεργάστηκαν με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα αυτό, την YinzCam, η οποία έχει φτιάξει τα αντίστοιχα app παγκόσμιων brand, όπως η Τότεναμ, οι Μπόστον Σέλτικς και πολλά κλαμπ ακόμη από διάφορα αθλήματα, που μπορείτε να δείτε στην ανακοίνωση που ακολουθεί.

Το «τριφύλλι» με την κίνηση αυτή έκανε ένα σημαντικό βήμα για να αναβαθμίσει την ψηφιακή εμπειρία των οπαδών του, φέρνοντάς τους έτσι πιο κοντά στην ομάδα. Μεταξύ αυτών που τους προσφέρει η εφαρμογή αυτή ξεχωρίζουν:

All-in-One Experience: Όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε μία εφαρμογή. Νέα, περιεχόμενο, αγώνες, προϊόντα, δραστηριότητες και αποκλειστικές εμπειρίες συγκεντρωμένα σε ένα σημείο.

Fan Engagement: Μια νέα, διαδραστική εμπειρία που ενισχύει την καθημερινή σύνδεση των φιλάθλων με την ομάδα, εντός και εκτός γηπέδου.

Personalized Content: Εξατομικευμένο περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα κάθε φιλάθλου, δημιουργώντας μια πιο προσωπική σχέση με τον σύλλογο.

Matchday Experience: Αναβαθμισμένη εμπειρία αγώνα με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, στατιστικά, συνθέσεις, αποτελέσματα και διαδραστικό περιεχόμενο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα.

Exclusive Content: Πρόσβαση σε αποκλειστικό οπτικοακουστικό υλικό, behind-the-scenes στιγμές, συνεντεύξεις και περιεχόμενο που φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στους ποδοσφαιριστές και την καθημερινότητα της ομάδας.

Άμεση πρόσβαση στο ανανεωμένο eShop

Να σημειώσουμε πως η δυνατότητα για download του app είναι ήδη διαθέσιμη για την Αττική. Τις προσεχείς ώρες θα είναι εφικτό το download και για τις υπόλοιπες περιοχές.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός φέρνει στην Ελλάδα το μέλλον της ψηφιακής εμπειρίας των φιλάθλων, σε συνεργασία με την YinzCam, έναν παγκόσμιο ηγέτη στα sports apps, που έχει διαμορφώσει την ψηφιακή αίσθηση και επαφή εκατομμυρίων φιλάθλων μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους αθλητικούς οργανισμούς και ομάδες απ’ όλο τον πλανήτη.

Το νέο mobile app της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι ένα project που έτρεξε με γοργούς ρυθμούς τους τελευταίους μήνες, με στόχο να προσφέρει μια εμπειρία εφάμιλλη του μεγέθους και του εκτοπίσματος του συλλόγου, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μία εμπειρία που είναι ανάλογη αυτής που απολαμβάνουν οι φίλαθλοι των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης!

Είναι ενδεικτικό πως το δίκτυο συνεργατών της YinzCam διαθέτει περισσότερες από διακόσιες (200) ομάδες στο κορυφαίο επίπεδο και εκτείνεται σε όλο το φάσμα του παγκόσμιου αθλητισμού, περιλαμβάνοντας -μεταξύ άλλων- ομάδες από το NBA (Boston Celtics, Denver Nuggets, Washington Wizards, New Orleans Pelicans κ.ά.), το NFL (New York Giants, Denver Broncos κ.ά.), το NHL (Los Angeles Kings, Tampa Bay Lightning, Chicago Blackhawks κ.ά.), το MLS (Chicago Fire, Philadelphia Union κ.ά.), την Premier League (Tottenham Hotspur, Brentford City, Brighton & Hove Albion κ.ά.) την EuroLeague (Dubai Basketball), όπως επίσης και πίστες της Formula 1 (Las Vegas, Miami, Silverstone κ.ά.).

Μέσα από ένα εύχρηστο και σύγχρονο περιβάλλον, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα όσα αφορούν την αγαπημένη τους ομάδα:

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Πρόσβαση στο eShop της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κληρώσεις και ψηφοφορίες

Η νέα εφαρμογή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να αποτελέσει πολλά περισσότερα από έναν τρόπο ενημέρωσης και να γίνει το σημείο συνάντησης της ομάδας με τον κόσμο της, δίνοντας νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και πρόσβαση σε μοναδικές εμπειρίες που φέρνουν τους φιλάθλους ακόμα πιο κοντά στους πρωταγωνιστές του γηπέδου.

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά ενός αγώνα. Είναι η προσμονή πριν από τη σέντρα, ο παλμός της εξέδρας και οι στιγμές που μοιραζόμαστε!

Με τη νέα επίσημη εφαρμογή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Τριφύλλι βρίσκεται στην οθόνη του κινητού σου κι εσύ ακόμη πιο κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.

Κατέβασε τη νέα εφαρμογή από το App Store για iOS και το Play Store για Android, ανακάλυψε όλες τις δυνατότητές της και γίνε μέρος της νέας ψηφιακής εμπειρίας του Παναθηναϊκού!