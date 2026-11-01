ΠΑΟΚ: Καυστικός Κουβεντίδης για τη διαιτησία στο Κηφισιά - Ολυμπιακός
O Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Γιώργος Κουβεντίδης σχολίασε μέσα από τα social media τη διαιτησία του αγώνα Κηφισιά- Ολυμπιακός.
Σε μια ανάρτηση του, λίγο μετά την λήξη του αγώνα στη Λεωφόρο, στο Instagram με τίτλο “Βράδυ Σαββάτου” ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Δικεφάλου παρουσίασε την τελευταία φάση που παιχνιδιού στην οποία οι άνθρωποι της Κηφισιάς διαμαρτυρήθηκαν για χέρι του Έσε μέσα στην περιοχή.
Μάλιστα, ανέβασε και μια ακόμη φάση με ένα σπρώξιμο του Πουέρτα που δεν τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα με τον παίκτη του Ολυμπιακού να γίνεται αργότερα αλλαγή.
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