Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Κυριακή (1/11) σήμερα και οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεκινούν με ποδόσφαιρο γυναικών, όπου η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ (12:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Ταυτόχρονα η ΑΕΛ θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό Β' (ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κόμο και τη Βενέτσια και λίγο αργότερα ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό (14:45, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Ο Άρης θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό 17:00 (Nova Sports 2) ενώ στις 18:00 ο Παναιτωλικός θα αναμετρηθεί με τον ΟΦΗ (Magenta Sport 1 League) και ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης (19:00, Nova Sports Prime). Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στις 19:30 (ΣΚΑΙ/ ΣΠΟΡ FM TV 1) και η βραδιά κλείνει με τη Γιουβέντους να αντιμετωπίζει τη Νάπολι (21:45, Magenta Sport 1).

Η δράση του GBL ξεκινάει με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται το Περιστέρι (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 1) και αργότερα ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό (17:00, ΣΚΑΙ/ ΣΠΟΡ FM TV 2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας