Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, η δράση της GBL και οι σημαντικότεροι αγώνες της ημέρας
Κυριακή (1/11) σήμερα και οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεκινούν με ποδόσφαιρο γυναικών, όπου η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ (12:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Ταυτόχρονα η ΑΕΛ θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό Β' (ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κόμο και τη Βενέτσια και λίγο αργότερα ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό (14:45, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).
Ο Άρης θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό 17:00 (Nova Sports 2) ενώ στις 18:00 ο Παναιτωλικός θα αναμετρηθεί με τον ΟΦΗ (Magenta Sport 1 League) και ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης (19:00, Nova Sports Prime). Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στις 19:30 (ΣΚΑΙ/ ΣΠΟΡ FM TV 1) και η βραδιά κλείνει με τη Γιουβέντους να αντιμετωπίζει τη Νάπολι (21:45, Magenta Sport 1).
Η δράση του GBL ξεκινάει με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται το Περιστέρι (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 1) και αργότερα ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό (17:00, ΣΚΑΙ/ ΣΠΟΡ FM TV 2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Κηφισιά - ΑΕΚ (12:30, ERT 2)
- ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός Β' (12:30, ERT 2)
- Ολυμπιακός - Περιστέρι (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 1)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μπούργος (13:30, Magenta Sport 4)
- Κόμο - Βενέτσια (13:30, Magenta Sport 1)
- Γκρόιτερ Φιρτ - Χόλσταϊν Κίελ (14:30, Novasports Start)
- Ζανκτ Πάουλι - Νυρεμβέργη (14:30, Novasports 3)
- Φενέρμπαχτσε - Τόφας (14:30, Magenta Sport 8)
- Πανιώνιος - Πανσερραϊκός (14:45, ERT 2)
- Χετάφε - Σεβίλλη (15:00, Magenta Sport League 3)
- Φόλκερκ - Σέλτικ (15:00, Magenta Sport 9)
- ATP 500 Βιέννη, Τελικός (15:00, Magenta Sport 7)
- Λάτσιο - Κάλιαρι (16:00, Magenta Sport 1)
- Φροζινόνε - Τορίνο (16:00, Magenta Sport 2)
- Ουνιόν Βερολίνου - Κολωνία (16:30, Novasports 4)
- ATP 500 Βασιλεία, Τελικός (16:30, Magenta Sport 6)
- Άρης - Παναθηναϊκός (17:00, ΣΠΟΡ FM TV 2 / SKAI)
- Λεβαδειακός - Άρης (17:00, Novasports 2)
- Ομόνοια 29ης Μαΐου - Νέα Σαλαμίνα (17:00, Magenta Sport 5)
- Χαρτς - Χιμπέρνιαν (17:00, Magenta Sport 3)
- Σανταντέρ - Ρεάλ Μαδρίτης (17:15, Magenta Sport League 4)
- Παναιτωλικός - ΟΦΗ (18:00, Magenta Sport League 1)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αμβούργο (18:30, Novasports 3)
- ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης (19:00, Novasports Prime)
- Λέτσε - Τζένοα (19:00, Magenta Sport 1)
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (19:30, SKAI / ΣΠΟΡ FM TV 1)
- Έλτσε - Βαλένθια (19:30, Magenta Sport League 3)
- Μάλαγα - Μπαρτσελόνα (20:00, Magenta Sport 5)
- Ακαντέμικο ντε Βισέου - Ρίο Άβε (20:00, Magenta Sport 2)
- Παλμέιρας - Βάσκο ντα Γκάμα (21:00, Novasports 2)
- Γιουβέντους - Νάπολι (21:45, Magenta Sport 1)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο - Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00, Magenta Sport League 3)
- Ορλάντο Μάτζικ - Μπόστον Σέλτικς (22:30, Magenta Sport 4)
- Μπράγκα - Φαμαλικάο (22:30, Magenta Sport 2)
- Γκρέμιο - Ατλέτικο Μινέιρο (23:30, Novasports 2)
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