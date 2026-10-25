Η Ίντερ επικράτησε της Φιορεντίνα με 2-1 μέσα στο Σαν Σίρο, παρά το γεγονός πως βρισκόταν πίσω στο σκορ, με τους Νερατζούρι να σκοράρουν δις στις καθυστερήσεις και να πετυχαίνουν ένα πολύτιμο τρίποντο.

Η Ίντερ επικράτησε της Φιορεντίνα μέσα στο Σαν Σίρο με 2-1, κάνοντας μία ανατροπή-εξπρές μέσα σε έξι λεπτά καισκαρφάλωσε και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας, σε ισοβαθμία με την εκπληκτική Λάτσιο του Χρήστου Μανδά.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τη μεγαλύτερη φάση του αγώνα να προκύπτει στο 36', με τον Ντάβιντ Ντε Χέα να δηλώνει «παρών» και να πραγματοποιεί μία εξαιρετική απόκρουση στην κεφαλιά που έκανε ο Εσπόζιτο από κοντά, διατηρώντας έτσι ανέπαφη την εστία του και τος δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος η κατάσταση παρέμεινε η ίδια, καθώς αμφότερες οι δύο πλευρές δεν σημείωσαν κάποια αξιόλογη φάση για πάνω από 20 λεπτά, με τους «βιόλα» να είναι αυτοί που απείλησαν πρώτοι. Συγκεκριμένα, στο 65' ο νεαρός αμυντικός των φιλοξενούμενων, Αλεχάντρο Χιμένες εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ από τα όρια της μικρής περιοχής του Προβεντέλ και άνοιξε το σκορ, βάζοντας την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Οι γηπεδούχοι έψαξαν αμέσως το γκολ της ισοφάρισης, με τον Κάρλος Αουγκόστο να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 71' να φέρει το ματς στα ίσα, με την κεφαλιά του μέσα από την καρδιά της αντίπαλης περιοχής να καταλήγει στο δοκάρι και να βγαίνει άουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Βραζιλιάνος προσπάθησε πάλι απο αέρως να νικήσει τον Ντε Χέα, με τον Ισπανό να έχει κατεβάσει «ρολά» και να πραγματοποιεί μία ακόμη καίρια επέμβαση.

Στο 79' ο Γκνοντό δεν μπόρεσε να νικήσει τον Προβεντέλ και να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του, με τον Ιταλό κίπερ να αποκρούει την μπάλα με ευκολία. Ωστόσο οι Νερατζούρι κατάφεραν τελικά να ισοφαρίσουν με τον Τουράμ στο 90+1 να φέρνει το ματς στα ίσα. Μάλιστα το σύνολο του Κίβου έφτασε στην ολική ανατροπή, με τον Ζιελίνσκι να ευστόχει από την άσπρη βούλα και να χάριζει στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο.