Η εξήγηση του Γκαρθία στο Gazzetta για το ρολό που δέχθηκε στην Τούμπα

Για το ματς που απασχόλησε όσα λίγα, μίλησε ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, Όσκαρ Γκαρθία στην συνέντευξη που έδωσε στο Gazzetta.

Ο Όσκαρ Γκαρθία στη μεγάλη εξομολόγησή του στο Gazzetta θυμήθηκε όσα έγιναν στην Τούμπα στο επεισοδιακό ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, που δεν ξεκίνησε ποτέ μετά τον τραυματισμό του από αντικείμενο που δέχθηκε!

Ο Ισπανός στη μακροσκελή συνέντευξη του αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που ακολούθησαν σαν χείμαρρος , τονίζοντας πως δεν μετανιώνει για τίποτα από την περίοδό του στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά το απόσπασμα:

Πες μας τι συνέβη στην Τούμπα. Τι θυμάσαι από εκείνη την ημέρα;

«Όταν συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εκείνη την ημέρα δεν μπορούσα να ελέγξω τα πάντα ούτε να αποφασίσω αν ο αγώνας θα μπορούσε να διεξαχθεί. Είχαμε προετοιμαστεί για να παίξουμε, αλλά στη συνέχεια συνέβη αυτό και ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία. Αυτή είναι η δική μου οπτική, αν και αφορά περισσότερο άλλους ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα».

Υπήρξαν κάποια σχόλια σχετικά με τη στιγμή που τραυματίστηκες, γεγονός που οδήγησε στην κατακύρωση της νίκης με 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού.

«Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα για κάτι το οποίο είδαν όλοι. Δεν καταλαβαίνω ελληνικά, αλλά πολλοί μου έλεγαν διάφορα πράγματα. Τι μπορούσα, όμως, να κάνω; Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα διαφορετικό, οπότε απλώς προχωράμε παρακάτω.

Πώς μπορείς να κάνεις κάτι όταν κάποιος σου πετάει ένα αντικείμενο; Στη συνέχεια, προσπάθησα να κάνω τη δουλειά μου, να προπονήσω την ομάδα και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Αυτό είναι όλο».

Μετανιώνεις για κάτι από την περίοδό σου στον Ολυμπιακό;

«Δεν έχω τίποτα για το οποίο να μετανιώνω».

