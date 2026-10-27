Όσκαρ Γκαρθία στο Gazzetta: «Τι να εξηγήσω δηλαδή γι' αυτό που έγινε στην Τούμπα;»

«Μου είπαν ότι είμαι καλύτερος από τον Ρονάλντο, ο Κρόιφ μου έδωσε πολλές συμβούλες»

Θα θέλαμε να μας πείτε πώς ξεκίνησε η σχέση σας με το ποδόσφαιρο; Ποια είναι η πιο δυνατή ανάμνηση που έχετε από παιδί;

«Ξεκίνησα να παίζω μπάλα στο σπίτι μου, παρέα με τον μπαμπά μου. Παίζαμε μαζί στο γκαράζ μέχρι τα έξι μου ο πατέρας μου με έγραψε σε μια ομάδα. Εκεί έμεινα μέχρι τα εννέα μου, μετά πήγα στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα. Στην ομάδα έμεινα μέχρι τα 26 μου, έπειτα έπαιξα σε κάποιες άλλες ομάδες. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής μου πορείας ξεκίνησα την καριέρα μου ως προπονητής στην Κ19 της Μπαρτσελόνα».

Πότε ξεκινήσατε να αντιλαμβάνεστε ότι το ποδόσφαιρο θα γίνει η δουλειά σας;

«Νομίζω γύρω στα 17-18 ξεκίνησα να το καταλαβαίνω, γιατί τότε άρχισα να προπονούμαι με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Οπότε τότε συνειδητοποίησα ότι μπορώ να παίξω σε επαγγελματικό επίπεδο».

Πώς ήταν ο Όσκαρ Γκαρθία ως παιδί; Πώς ήσασταν σαν μαθητής... αν δεν ασχολούσασταν με το ποδόσφαιρο τι θα κάνατε;

« Για να είμαι ειλικρινής ο πατέρας μου ήταν αρκετά αυστηρός, γιατί είναι και καθηγητής. Με πίεζε πολύ να διαβάσω, να μπω στο πανεπιστήμιο. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω και τα δύο, έτσι αποφάσισα να συνεχίσω με την καριέρα μου στο ποδόσφαιρο».

Ποιοι θεωρείτε ότι σας επηρέασαν περισσότερο στα παιδικά σας χρόνια, είχατε κάποιον παίκτη που θαυμάζατε πολύ;

«Δεν είχα ποτέ κάποιο είδωλο, μου άρεσαν αρκετοί παίκτες. Θαύμαζα τον τρόπο που έπαιζε ο Πλατίνι και ο Τότι. Πάρα πολλοί πραγματικά, αλλά κυρίως αμυντικούς παρακολουθούσα. Αλλά οι παίκτες που προανέφερα, ήταν οι πιο σημαντικοί για μένα, για να βλέπω πώς έπαιζαν».

Είπατε πριν ότι ξεκινήσατε να παίζατε στη Μπαρτσελόνα στα εννέα σας. Τι θυμάστε πιο έντονα από τότε;

«Θυμάμαι τόσα πολλά από τότε. Στην πρώτη σου ομάδα πρέπει να κάνεις σχεδόν τα πάντα μόνος σου, ακόμα και να φτιάχνεις την ντουλάπα σου. Στην Μπαρτσελόνα ήταν ένας άλλος πλανήτης. Ξεκίνησα τότε να μιλάω και Ισπανικά, γιατί μέχρι τότε μιλούσα μόνο Καταλανικά. Πολλά πράγματα άλλαξαν όταν ξεκίνησα εκεί, άλλη κουλτούρα, άλλη φιλοσοφία, άλλοι συμπαίκτες. Κάθε χρόνο υπάρχει κάτι σαν εξέταση. Δεν γνωρίζεις δηλαδή αν θα είσαι του χρόνου στην ομάδα ή όχι. Θα έπρεπε δηλαδή να περιμένεις ένα γράμμα από την ομάδα, αν σε υπολογίζουν τη νέα σεζόν».

Πώς ήταν να βρίσκεστε σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο σε νεαρή ηλικία;

«Όταν ξεκινάς τόσο μικρός, δεν σκέφτεσαι ότι θα φτάσεις στην πρώτη ομάδα. Θες να πας βήμα - βήμα και να απολύσεις το παιχνίδι και τη διαδικασία. Περίπου στα 16-17 ξεκινάς να σκέφτεσαι το μέλλον, ότι σε αυτόν το σύλλογο μπορείς να καθιερωθείς. Εκείνη την εποχή, εγώ προσπαθούσα και να είμαι όσο γίνεται αφοσιωμένος και στο διάβασμα, γιατί όπως είπα ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός».

Πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του Γιόχαν Κρόιφ στην ποδοσφαιρική σας εξέλιξη; Ποια ήταν η σημαντικότερη συμβουλή του που εξακολουθεί να θυμάστε μέχρι σήμερα;

«Ήταν άνθρωπος κλειδί για μένα, υπό τις οδηγίες του έκανα το ντεμπούτο μου στη Μπαρτσελόνα. Ήταν μερικά χρόνια προπονητής μου. Ωστόσο δεν μου έδωσε μόνο συμβουλές για το πώς θα εξελιχθώ ως παίκτης. Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, ως προπονητής μου έδωσε πάρα πολύ συμβουλές. Πάντα αν είχα κάποιο πρόβλημα, μπορούσα να τον πάρω τηλέφωνο. Μπορούσα να βασίζομαι σε αυτόν και στην οικογένειά του. Μια συμβολή που θυμάμαι και έχω κρατήσει είναι, ότι να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν είναι να πορευτείς με τις αποφάσεις κάποιου άλλου, τουλάχιστον κάνε τα δικά σου λάθη και όχι λάθη που προέκυψαν από τις επιλογές των άλλων. Γιατί είναι καλύτερο να μετανιώσεις για κάτι που επέλεξες εσύ».

Θυμάστε τι σας είπε πριν το ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα;

«Να μπω μέσα και να απολαύσω το παιχνίδι, να παίξω όπως ήξερα. Γιατί με έβλεπα πόσο προσπαθούσα στην προπόνηση. Με είχε δει επίσης και στην δεύτερη ομάδα, όποτε ήθελε να με κάνει να ηρεμήσω και να παίξω όπως πάντα».

Θεωρείτε ότι ο Κρόιφ ήταν ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν περισσότερο το σύγχρονο ποδόσφαιρο;

«Ναι, 100% μη πω και 200%. Ειδικά στη Μπαρτσελόνα άλλαξε τη φιλοσοφία, άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Από την εποχή του και μετά άλλαξαν πολλά. Άλλαξε όλη η νοοτροπία του παιχνιδιού, ο τρόπος που προπονούνταν η ομάδα, ο τρόπος που έπαιζε γενικότερα. Ειδικά για τη Μπαρτσελόνα, αλλά και γενικά για το ποδόσφαιρο».

Ποιο στοιχείο της φιλοσοφίας του επηρέασε περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι;

«Πάντα προσπαθούσε να είναι σαν δάσκαλος στις προπονήσεις, ήθελε πάντα οι παίκτες να καταλαβαίνουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, κάθε στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ιδιοφυΐα, πάντα πριν τα παιχνίδια μας έλεγε τι περίπου θα γίνει, τι πρέπει να προσέχουμε. Πάντα γινόταν αυτό που έλεγε, πραγματικά ήταν τιμή μου που συνεργαστήκαμε».



Ήσασταν συμπαίκτης με τον Πεπ Γκουαρδιόλα και τον Λουίς Ενρίκε. Φαινόταν από τότε ότι είχαν τις δυνατότητες να εξελιχθούν σε τόσο επιτυχημένους προπονητές;

«Δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις ποιος θα πετύχει, αλλά ήταν εμφανές ότι θα πάνε προς την προπονητική. Ο Γκουαρδιόλα πάντα ήθελε να ξέρει τα πάντα για τις τακτικές. Ο Λουίς είχε τον χαρακτήρα να γίνει προπονητής. Είμαι αλήθεια, πολύ χαρούμενος για αυτούς. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και ήταν και καλοί συμπαίκτες».



Ποιος από τους δύο βρίσκεται πιο κοντά στη δική σας ποδοσφαιρική φιλοσοφία και γιατί;

«Νομίζω και οι δύο, μου αρέσουν πολύ και έχουν αρκετές ομοιότητες σε πολλά. Θυμίζουν πολύ Μπαρτσελόνα οι ομάδες που χτίζουν. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, γιατί και οι δύο είναι τρομεροί».

Διατηρείτε επαφή μαζί τους;

«Ναι, λίγο περισσότερο με τον Λούις Ενρίκε γιατί οι κόρες μας ασχολούνται και οι δύο με την ιππασία.Όποτε τον βλέπω στους αγώνες και μιλάμε».



Πώς ήταν τα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα εκείνης της εποχής; Ποιοι παίκτες ξεχώριζαν για την προσωπικότητα και την επιρροή τους στην ομάδα;

«Στην αρχή είχαμε μόνο πέντε ξένους, λόγω του νόμου Μπόσμαν. Όμως στη συνέχεια ήρθαν και άλλοι. Τα αποδυτήρια ήταν φανταστικά, γιατί αυτοί οι ξένοι ενσωματώθηκαν πολύ γρήγορα και έγιναν σαν να ήταν Καταλανοί ή Ισπανοί».

Υπάρχει κάποια ιστορία που θυμάστε μέχρι σήμερα;

«Θυμάμαι πάρα πολύ πράγματα από τον καιρό μου εκεί. Γιατί όταν παίζεις δίπλα στο Ρονάλντο, τον Ρομάριο, τον Κούμαν και τον Λαουντρούπ, είναι φανταστικό. Μια ιστορία που θυμάμαι είναι ότι στην πρώτη προπόνηση του Ρονάλντο ένας συμπαίκτης μου είπε ότι είμαι καλύτερος. Αλλά την επόμενη μέρα κατάλαβα ότι αυτό δεν ισχύει».



Όταν ήσασταν ακόμη ποδοσφαιριστής, σκεφτόσασταν ότι θα γινόσασταν προπονητής;

«Μπορώ να σου πω ότι για την τελευταία σεζόν της καριέρας μου, άρχισα να βλέπω τα παιχνίδια με διαφορετική οπτική».

Ήταν δύσκολο να σκοτώσετε τον παίκτη μέσα σας;

«Όχι, γιατί την τελευταία μου σεζόν ως παίκτης, τραυματίστηκα τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος και σκεφτόμουν αν θα αποσυρθώ ή όχι. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος, γιατί χρειαζόμουν αρκετό καιρό ώστε να επανέλθω. Για αυτό αποφάσισα να κρεμάσω παπούτσια μου. Δεν ήταν δύσκολη απόφαση εν τέλει».

Η εμπειρία σας στη Σάλτσμπουργκ αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα σας. Τι κρατάτε από εκείνη την περίοδο και πόσο σας βοήθησε να διαμορφώσετε την προπονητική σας ταυτότητα;

«Έμαθα πολλά πράγματα, όσο ήμουν προπονητής εκεί. Έμαθα πολλά για την αμυντική προσέγγισή του παιχνιδιού. Γιατί στη Μπαρτσελόνα ήμασταν κυριαρχική και δεν χρειαζόταν να αμυνόμαστε πολύ. Όποτε έμαθα πολλά για αυτόν τον τομέα. Έμαθα και για το gegenpressing, την αντεπίθεση, το πώς να κλέβω τη μπάλα με το που την χάνουν. Ακόμη πώς να πρεσάρουν και γενικότερα έμαθα αρκετά κάνοντας προπόνηση σε καλούς και νεαρούς παίκτες τότε. Που είμαι περήφανος για αυτά που κατάφεραν».

Έχετε εργαστεί σε διαφορετικές χώρες και ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Ποιο πρωτάθλημα σάς δυσκόλεψε περισσότερο και ποιο σας βοήθησε να εξελιχθείτε περισσότερο ως προπονητής;

« Νομίζω ότι σε όλες τις χώρες. Τώρα είμαι στην Πολωνία, συνεχίζω να μαθαίνω και πάντα είμαι ανοιχτός στο να μαθαίνω πράγματα. Δεν νομίζω ότι τα ξέρω όλα ή ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μάθω κάτι. Είμαι ανοιχτόμυαλος, προσπαθώ να παίρνω πράγματα από τον καθένα και από την κάθε χώρα που εργάζομαι».