Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς κόντρα στον Άρη, αφήνοντας εκτός τους Ντε Φράι, Καλάμπρια και Ντέσερς.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Άρη στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 17:30 ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, με τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ να ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους.

Ο Δανός τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός για πρώτη φορά τον Στεφάν Ντε Φράι, ενώ δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τους Σιρίλ Ντέσερς και Ντάβιντε Καλάμπρια.

Όσον αφορά το κομμάτι της σημερινής προπόνησης στο Κορωπί, το πρόγραμμα άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, τακτική και στατικές φάσεις.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λάβδας, Τσάπρας, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Νεμπής.