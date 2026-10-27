Παναθηναϊκός: Σοκ με Ουναΐ στο «τριφύλλι»
Η δεύτερη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ τώρα που το αιμάτωμα είχε υποχωρήσει και υπήρχε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα φανέρωσε πως τα πράγματα είναι χειρότερα απ' ότι αναμενόταν τελικά.
Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και η απόφαση που πάρθηκε από κείνον από κοινού με την ομάδα είναι να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Μάλιστα, αυτό έχει ήδη προγραμματιστεί για την Πέμπτη (29/10) και ο λόγος της επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου είναι να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής.
Με τα νέα δεδομένα προφανώς το διάστημα της απουσίας του θα είναι πολύ μεγαλύτερο, αφού πλέον η επιστροφή του δεν πάει για μετά τον Γενάρη, όπως αρχικά υπολογιζόταν, αλλά για τη διάρκεια των Play Offs.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Θα κάνει νέα μαγνητική ο Ουναΐ, τα αποτελέσματα θα κρίνουν την αντιμετώπιση του τραυματισμού του
Να υπενθυμίσουμε πως σε αντίστοιχη επέμβαση για πρόβλημα σε τένοντα του τετρακεφάλου είχε υποβληθεί ο Σίριλ Ντέσερς την περσινή σεζόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.