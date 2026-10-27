Παναθηναϊκός: Σοκ με Ουναΐ στο «τριφύλλι»

Παναθηναϊκός: Σοκ με Ουναΐ στο «τριφύλλι»

Ρεπορτάζ:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Σοκ με Ουναΐ στο «τριφύλλι»

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Άσχημα τα νέα για τον Αζεντίν Ουναΐ, αφού μετά τη δεύτερη μαγνητική που υποβλήθηκε, αποφασίστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η δεύτερη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ τώρα που το αιμάτωμα είχε υποχωρήσει και υπήρχε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα φανέρωσε πως τα πράγματα είναι χειρότερα απ' ότι αναμενόταν τελικά.

Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και η απόφαση που πάρθηκε από κείνον από κοινού με την ομάδα είναι να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Μάλιστα, αυτό έχει ήδη προγραμματιστεί για την Πέμπτη (29/10) και ο λόγος της επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου είναι να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής.

Με τα νέα δεδομένα προφανώς το διάστημα της απουσίας του θα είναι πολύ μεγαλύτερο, αφού πλέον η επιστροφή του δεν πάει για μετά τον Γενάρη, όπως αρχικά υπολογιζόταν, αλλά για τη διάρκεια των Play Offs.

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Να υπενθυμίσουμε πως σε αντίστοιχη επέμβαση για πρόβλημα σε τένοντα του τετρακεφάλου είχε υποβληθεί ο Σίριλ Ντέσερς την περσινή σεζόν.

@Photo credits: INTIME
     

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