Άσχημα τα νέα για τον Αζεντίν Ουναΐ, αφού μετά τη δεύτερη μαγνητική που υποβλήθηκε, αποφασίστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η δεύτερη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ τώρα που το αιμάτωμα είχε υποχωρήσει και υπήρχε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα φανέρωσε πως τα πράγματα είναι χειρότερα απ' ότι αναμενόταν τελικά.

Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και η απόφαση που πάρθηκε από κείνον από κοινού με την ομάδα είναι να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Μάλιστα, αυτό έχει ήδη προγραμματιστεί για την Πέμπτη (29/10) και ο λόγος της επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου είναι να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής.

Με τα νέα δεδομένα προφανώς το διάστημα της απουσίας του θα είναι πολύ μεγαλύτερο, αφού πλέον η επιστροφή του δεν πάει για μετά τον Γενάρη, όπως αρχικά υπολογιζόταν, αλλά για τη διάρκεια των Play Offs.

Να υπενθυμίσουμε πως σε αντίστοιχη επέμβαση για πρόβλημα σε τένοντα του τετρακεφάλου είχε υποβληθεί ο Σίριλ Ντέσερς την περσινή σεζόν.