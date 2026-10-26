Άρης: Άμεσα στροφή στον Παναθηναϊκό και αλλαγές στην ενδεκάδα

Ο Άρης άφησε πίσω το 3/3 και άρχισε την προετοιμασία για τον Παναθηναϊκό, με τον Γρηγορίου να ετοιμάζει αλλαγές στο βασικό σχήμα.

Χωρίς χρόνο για πανηγυρισμούς μετά το 3-1 επί του Ατρόμητου και την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Πρωτάθλημα, ο Άρης επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας (26/10) στις προπονήσεις και έστρεψε αμέσως την προσοχή του στην αναμέτρηση της Τετάρτης (28/10, 17:30) με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «κιτρινόμαυροι» πηγαίνουν στην Αθήνα έχοντας πλέον ισχυρό μομέντουμ, αλλά και μπροστά τους ένα σαφώς πιο απαιτητικό τεστ. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό προσφέρει στον Άρη τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει ότι η βελτίωση των τελευταίων εβδομάδων και το 3/3 στο Πρωτάθλημα μπορούν να έχουν συνέχεια και απέναντι σε αντιπάλους υψηλότερου βαθμού δυσκολίας.

Σε επίπεδο ενδεκάδας, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές για πρώτη φορά έπειτα από τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις στις οποίες διατήρησε το ίδιο βασικό σχήμα. Η τελική εικόνα για τις προθέσεις του θα διαμορφωθεί στην προπόνηση της Τρίτης, πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Αθήνα. Δεδομένα εκτός πλάνων παραμένουν οι τραυματίες Ματάρ Τιάμ, Μανού Γκαρθία και Λορέν Μορόν, ενώ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Γιάννης Γιαννιώτας.

Αναλυτικά το ενημερωτικό της ΠΑΕ Άρης:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Tο πρώτο ακολούθησε πρόγραμμα ενεργητικής αποκατάστασης, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρούς χώρους με έμφαση στη γρήγορη κυκλοφορία, επιθετικά τελειώματα και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι υψηλής έντασης σε σύντομα χρονικά μπλοκ.

Αύριο, Τρίτη, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο (28/10, 17:30), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής της League Phase του «SUPERBET Κυπέλλου Ελλάδας» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.»