Από τον αριθμό των 15 τελικών προσπαθειών που χρειαζόταν ο Άρης για ένα γκολ, στους τελευταίους τρεις αγώνες η αναλογία είναι 1 προς 4.4 τελικές!

Αυτή η διαφορά αποτυπώνεται τόσο στον αριθμό τερμάτων (8) που σημείωσαν οι «κίτρινοι» στα τελευταία τρία παιχνίδια – εν αντιθέσει με τα μόλις πέντε που πέτυχαν στις πρώτες πέντε αγωνιστικές – όσο και στον βαθμολογικό πίνακα με την αναρρίχηση στην 4η θέση. Ειδικά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ο Άρης «έκανε» τέσσερα γκολ τις ισάριθμες πρώτες τελικές προσπάθειές του ασχέτως του ότι Τσιμεντερίδης και Κουμπαράκης αποφάσισαν την ακύρωση του τέρματος του Μπενχαμίν Γκαρέ.

Αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς την (αν)αποτελεσματικότητα των πρώτων τριών αγώνων, τότε, δεν πρόκειται για βελτίωση αλλά για θεαματική αλλαγή. Με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι είχε φτάσει να χρειάζεται 15 τελικές προσπάθειες για ένα γκολ. Βέβαια, αυτό το χαμηλότατο ποσοστό προήλθε και από το 0/23 που είχαν οι «κίτρινοι» στην ισοπαλία με τον Ηρακλή.

Αυτή η αλλαγή μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από τη σταθερότητα, στον τομέα της επιλογής προσώπων της 11αδας. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δείχνει πλέον να έχει καταλήξει σε αυτούς που ξεκινούν παιχνίδι και στους αντίστοιχους που έχουν υποστηρικτικό ρόλο, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη αγωνιστικών ρόλων. Η παρουσία του Μπρούμα σε συνδυασμό με το αγωνιστικό ανέβασμα του Μάρτιν Χόνγκλα (χάριν σταθεροποίησης του επιπέδου προσφοράς της μεσαίας γραμμής) επίσης εντάσσεται στους λόγους, πιο σημαντικός είναι όμως η συνύπαρξη των Κουαμέ-Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης και πως το τακτικό μοντέλο που εφαρμόζει η ομάδα ταίριαζε στα χαρακτηριστικά των αντιπάλων. Δηλαδή, η πίεση από την πρώτη γραμμή χάριν εξασφάλισης περισσοτέρων κατοχών και αύξησης προϋποθέσεων εκδήλωσης επιθέσεων.

Είναι crash test ο αγώνας του Κυπέλλου;

Αναμφίβολα πρόκειται για σημαντικό παιχνίδι (28/10, 17:30) αυτό με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακός στάδιο καθώς ο συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί έναν από τους διαχρονικούς στόχους του club. Ωστόσο, βάσει των όσων έχει δοκιμάσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, το ενδεχόμενο επτά αλλαγών στο αρχικό σχήμα είναι εξαιρετικά πιθανό κι αυτό σημαίνει τη χρησιμοποίηση πειραματικής 11αδας και την απώλεια των κεκτημένων που εξασφάλισε το σχήμα που χρησιμοποιείται στο Πρωτάθλημα. Συν τοις άλλοις, ο έμπειρος τεχνικός δεν έδειξε τη διάθεση διεύρυνσης του ρόστερ στους προηγούμενους αγώνες (τόσο με τους νεαρούς παίκτες και κυρίως με τους Παλάσιος, Γαλανόπουλο και τον Αλφαρέλα, ίσως γιατί δεν καλλιεργήθηκαν και οι σχετικές προϋποθέσεις. Έχει να διαχειριστεί και τις απουσίες των Μανού Γκαρθία, Λορέν Μορόν, Γιάννη Γιαννιώτα και Τιάμ Μάταρ.

Βάσει κανονισμού οι ομάδες θα πρέπει να έχουν στην 11αδα τους δύο νεαρούς παίκτες. Στον Άρη, αυτό τον ρόλο έχει ο Κωνσταντίνος Χαρούπας ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τη Μαρκό στις 16 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο ισχύει και για τον Μιχάλη Βοριαζίδη. Ο δε Σαραφανιός Παπασαραφιανός έχει το πλεονέκτημα της συμμετοχής στους αγώνες U19 κι αυτό του προσφέρει επιπλέον πιθανότητες παρουσίας στο αρχικό σχήμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κανείς όμως δεν πήρε λεπτά συμμετοχής στα παιχνίδια Πρωταθλήματος που μεσολάβησαν από το τελευταίο παιχνίδι του Κυπέλλου έως το αυριανό.

Το ενδεχόμενο διατήρησης των ίδιων παικτών στην αμυντική τετράδα μοιάζει εξαιρετικά πιθανό αλλά θα αλλάξει η μεσαία γραμμή κατά τα 2/3, ομοίως και η αντίστοιχη επιθετική. Το δε σχήμα δεν θα είναι το κλασικό 4-4-2 που χρησιμοποιεί ο Μιχάλης Γρηγορίου στη Superleague αλλά 4-2-3-1 χάριν ενίσχυσης του άξονα. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένα crash test αλλά ένα παιχνίδι στο οποίο η 11αδα θα είναι πειραματική.