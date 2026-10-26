Άρης: Η παρακάμερα του 3-1 επί του Ατρόμητου

Πανηγυρισμοί, αντιδράσεις, χαμόγελα και εικόνες από την κερκίδα στην παρακάμερα της ΠΑΕ Άρης από το 3-1 επί του Ατρόμητου.

Η ΠΑΕ Άρης δημοσίευσε την παρακάμερα από τη νίκη με 3-1 επί του Ατρόμητου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καταγράφοντας όλα όσα δεν φάνηκαν στην τηλεοπτική μετάδοση.

Οι αντιδράσεις από τον πάγκο, οι πανηγυρισμοί στα γκολ, οι στιγμές των πρωταγωνιστών και τα χαμόγελα μετά το τέλος έχουν ξεχωριστή θέση στο βίντεο των «κιτρινόμαυρων».

Φυσικά, δεν λείπουν και οι εικόνες από την κερκίδα, με τον κόσμο του Άρη να ζει έντονα ακόμη μία νίκη της ομάδας.

Το 3-1 επί του Ατρόμητου ολοκλήρωσε το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο στο πρωτάθλημα, με την ΠΑΕ να συνοδεύει την παρακάμερα με το μήνυμα: «Ωραία μπάλα, άνετη νίκη και συνεχίζουμε…».