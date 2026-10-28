Μπέος: «Ρε Λανουά, με ποια κριτήρια επανέφερες τους επίορκους Τζήλο και Πολυχρόνη;»

Νέα επίθεση του Αχιλλέα Μπέου στον Λανουά για τους ορισμούς των Τζήλου, Πολυχρόνη.

Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου ELABET Αχιλλέας Μπέος με ανάρτησή του στα social media, επιτέθηκε στον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.

Αιτία ο ορισμός του Τζήλου στο ματς του Λεβαδειακού με τον Άρη και του Πολυχρόνη ως AVAR στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μπέος:



Ημέρα εθνικής επετείου σήμερα και κατόρθωσαν να ασχολούμαστε με τον Τζήλο και τον Πολυχρόνη.

Ρε Λανουά, με ποια κριτήρια επανέφερες αυτούς τους επίορκους διαιτητές οι οποίοι διευρευνώνται από την Εισαγγελία για παράνομο στοιχηματισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος;

Μη νομίζεις ότι είσαι στο απυρόβλητο.

Αυτοί πρέπει να πάνε οριστικά σπίτια τους για παραδειγματισμό».



