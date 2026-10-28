Παναθηναϊκός - Άρης: Η ενδεκάδα των κιτρινόμαυρων
Ο Άρης φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο τεχνικός των κιτρινόμαυρων Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε ορισμένες αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στον Ατρόμητο, για να φρεσκάρει την ομάδα του. Ούτως ή άλλως, στην ενδεκάδα πρέπει να βρίσκονται και δύο Έλληνες παίκτες γεννημένοι μετά το 2004.
Ο Γρηγορίου, λοιπόν, επέλεξε τους εξής παίκτες. Τον Βέλιο στο τέρμα, δεξί μπακ θα είναι ο Πετρίς και αριστερό ο Χαρούπας. Στον άξονα οι Φαμπιάνο, Σούταλο, στα χαφ οι Χόνγκλα, Ντέλε-Μπασίρου, Γένσεν, αριστερά ο Παπασαραφιανός, δεξιά ο Μπουσαϊντ και στην κορυφή ο Μιρ.
Υπάρχει φυσικά το ενδεχόμενο να είναι ο Παπασαραφιανός στον άξονα και ο Γένσεν να παίξει στα άκρα.
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