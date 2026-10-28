Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, όπως την επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, για τον αποψινό αγώνα με τον Άρη.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού λίγη ώρα πριν την έναρξη του εντός έδρας αγώνα με τον Άρη (17:30-SKAI-Live απ' το Gazzetta) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να πηγαίνει σε ευρύ ροτέισον.

Ο Δανός τεχνικός διατήρησε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, αλλά άλλαξε όλη την άμυνα μπροστά του. Πάλμερ-Μπράουν και Κάτρης βρέθηκαν στο κέντρο αυτής ενώ στα πλάγια δεξιά πήρε θέση ο Τσάπρας και αριστερά ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή εκείνος επέλεξε να πάει με τριάδα βάζοντας τους Τσιριβέγια, Λούζα και Κοντούρη. Δεξιά θα είναι ο Γιάγκουσιτς, αριστερά θα είναι ο Πελίστρι και στην κορυφή ο Ραστόντερ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Γείτονας, Σαλάχ-Εντίν, Φαν Ντρόνγκελεν, Λάβδας, Αντίνο, Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τεττέη, Νεμπής, Λιβάι. Εκτός έμειναν οι Κότσαρης και Μπινιάρης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Λούζα, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Ραστόντερ.