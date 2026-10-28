Παναθηναϊκός - Άρης: Με δέκα αλλαγές, 4-3-3 και Γιάγκουσιτς στην ενδεκάδα το «τριφύλλι»
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού λίγη ώρα πριν την έναρξη του εντός έδρας αγώνα με τον Άρη (17:30-SKAI-Live απ' το Gazzetta) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να πηγαίνει σε ευρύ ροτέισον.
Ο Δανός τεχνικός διατήρησε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, αλλά άλλαξε όλη την άμυνα μπροστά του. Πάλμερ-Μπράουν και Κάτρης βρέθηκαν στο κέντρο αυτής ενώ στα πλάγια δεξιά πήρε θέση ο Τσάπρας και αριστερά ο Κυριακόπουλος.
Στη μεσαία γραμμή εκείνος επέλεξε να πάει με τριάδα βάζοντας τους Τσιριβέγια, Λούζα και Κοντούρη. Δεξιά θα είναι ο Γιάγκουσιτς, αριστερά θα είναι ο Πελίστρι και στην κορυφή ο Ραστόντερ.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Γείτονας, Σαλάχ-Εντίν, Φαν Ντρόνγκελεν, Λάβδας, Αντίνο, Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τεττέη, Νεμπής, Λιβάι. Εκτός έμειναν οι Κότσαρης και Μπινιάρης.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Λούζα, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Ραστόντερ.
Enter the XI #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/RfRi5KmWnM— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.