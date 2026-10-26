Ο ΠΑΟΚ στο όριο του εκτροχιασμού, o Ολυμπιακός... έρχεται, τεράστιο το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης κάνει τη σύνοψη της της 8ης αγωνιστικής τoυ πρωταθλήματος, εστιάζοντας και σ' αυτά που... έρχονται, όχι μόνο σ΄αυτά που έλαβαν χώρα το Σαββατοκύριακο.

Από τότε – στη διακοπή του πρωταθλήματος – που ο Ιβάν Σαββίδης πήγαινε κι έλεγε στις προπονήσεις «θέλουμε το πρωτάθλημα», καλό ματς ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει! Κι ας έχει πλέον περισσότερες επιλογές ο Λίσι, ο οποίος δύσκολα θα συνεχίσει. Νίκησαν όλοι οι διεκδικητές του τίτλου εκτός από το «Δικέφαλο» που είχε ασφαλώς και το πιο δύσκολο έργο, απέναντι στον ΟΦΗ. Και απέναντι σ' αυτόν τον ΟΦΗ που έχει τα δικά του προβλήματα με τα δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη, τα λάθη πληρώνονται! Πολλές φάσεις δεν είχαν σήμερα οι Κρητικοί, περισσότερες καλές στιγμές από τον ΠΑΟΚ δεν δημιούργησαν, αλλά το ματς το πήραν πεντακάθαρα, χάρη στην ποιότητά τους μεσοεπιθετικά (εκπληκτική η πάσα του Αϊτόρ προς τον Φούντα στη φάση του 1-0 με την γκάφα του Τσιφτσή), την αστοχία του Δικέφαλου και τα μεγάλα του προβλήματα στη μεσαία γραμμή και στο κέντρο της άμυνας. Αυτός ο ΟΦΗ όταν παίζει με τους βασικούς του, είναι ικανός αυτή την εποχή να νικήσει οποιονδήποτε αν του «κάτσει» και το παιχνίδι. Αν παίζει με πολλούς αναπληρωματικούς μπορεί να χάσει και από την Καλαμάτα κι από άλλους.

Αλλά το θέμα δεν είναι ο ΟΦΗ. Είτε ανανεώσει ο Κόντης, είτε όχι, την 5η θέση θα τη διεκδικήσει επί μακρόν. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ που... έφτασε στην πέμπτη θέση, κάτω από τον Αρη του καλού Μιχάλη Γρηγορίου με τις πολλές λύσεις μεσοεπιθετικά. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ ματς Κυπέλλου την Τετάρτη στην Τούμπα, μετά υποδέχεται τον Αστέρα και εν συνεχεία πάει στο «Γ. Καραϊσκάκης». Και δυο εβδομάδες μετά, αφού υποδεχθεί και την πάντα επικίνδυνη Κηφισιά, πάει στην Allwyn Arena! Πώς να αντέξει; Αν αντέξει, σ' αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές, μπορεί να το παλέψει μέχρι τέλους, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο όριο του οριστικού εκτροχιασμού.

Aκριβώς αντίθετη είναι η τροχιά του Ολυμπιακού. Μετά από τις δυο σπουδαίες νίκες του επί Παναθηναϊκού και Μαρσέιγ άρχισε να πατάει πολύ γερά στα πόδια του. Κι ας μην έπαιρνε γκολ από τους φορ του, κι ας γκρινιάζουν όλοι οι φίλοι του για τους εξτρέμ. Ομάδα που μάχεται, που μοχθεί, που τρέχει πολύ, μην τη φοβάσαι. Θα κάνει τις γκέλες της, αμυντικά δεν είναι τόσο... σούπερ όσο φαίνεται, αλλά θα βρει το δρόμο της. Βρήκε την Καλαμάτα που δεν κλείνεται με «πούλμαν» και τη διέλυσε, ξεφεύγοντας πια από το «1-0, 2-0», κερδίζοντας παίκτες (Μάριους – Μπέιλι), φτιάχνοντας ακόμα πιο πολύ το κέφι του με 7/7 νίκες, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και τη συσπείρωσή του, φτιάχνοντας ακόμα περισσότερο τους φίλους του, με τους οποίους υπήρχε μια... κάποια απόσταση μετά από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν και κυρίως εν συνεχεία, λόγω του διαζυγίου με τον εμβληματικό Μεντιλίμπαρ.

«Πούλμαν» έβαλε ο Βόλος στο Πανθεσσαλικό, αλλά δεν τα κατάφερε. Με μία τελική προσπάθεια σε όλο το ματς κόντεψε να πάρει ισοπαλία στο 92' αν το έβαζε ο Γκάμπριελ, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός σ' αυτή τη φάση και απέφυγε το σοκ. Ηταν άτυχος στα δοκάρια Ντέσερς – Λιβάι Γκαρσία, ήταν αναποτελεσματικός σε άλλες τέσσερις ευκαιρίες (Αντίνο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντέσερς), μπορούσε να το καθαρίσει νωρίτερα το ματς. Αλλά καθόλου δεν τον... ενοχλεί το 4/4 μετά την ήττα στο Φάληρο, ούτε το 6/6 εναντίον των «μικρομεσαίων». Είναι η μοναδική ομάδα χωρίς γκέλα κι αν την Κυριακή νικήσει την ΑΕΚ θα της βάλει πολύ δύσκολα στον α' γύρο διότι η Ενωση είναι η μοναδική από τους «4» που δεν έχει παίξει ούτε ένα ντέρμπι. «Μέσα» σαρώνει, εκτός έδρας έχει θέματα, αλλά ένα ντέρμπι σαν κι αυτό της προσεχούς Κυριακής δεν έχει καμία σχέση ούτε με Κηφισιά, ούτε με Αστέρα, ούτε με κανένα απ΄αυτά τα ματς. Μια ομάδα αήττητη σε 31 σερί ματς πρέπει να βρει απέναντί της μια καλύτερη ομάδα για να ηττηθεί. Να η μεγάλη πρόκληση για τον Παναθηναϊκό, που αν φύγει με τρίποντο την προσεχή Κυριακή, θα τερματίσει σίγουρα στο «1-2» του α' γύρου...