Ο Αλέσιο Λίσι εστίασε στην κυκλοφορία της μπάλας ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής με τον Αστέρα, ενώ οι Μιχαηλίδης, Πέλκας και Λουσέ συνέχισαν τα προγράμματά τους

Υπό καταρρακτώδη βροχή συνεχίστηκε στη Νέα Μεσημβρία η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εντός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα.

Ο Αλέσιο Λίσι και οι συνεργάτες του δούλεψαν με τους ποδοσφαιριστές κατά κύριο λόγο στον τομέα της κυκλοφορίας της μπάλας, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στις στατικές φάσεις, τόσο σε ανασταλτικό όσο και σε επιθετικό επίπεδο.

Χωρίς αλλαγή στο ιατρικό δελτίο

Η σημερινή προπόνηση δεν επέφερε κάποια διαφοροποίηση στις απουσίες που αντιμετωπίζει το τεχνικό επιτελείο. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησαν εκ νέου πρόγραμμα θεραπείας. Αμφότεροι θα καταβάλουν προσπάθεια για να φανούν έτοιμοι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί, με τις πιθανότητες πάντως στην περίπτωση του Μιχαηλίδη να μην είναι με το μέρος του.

Παράλληλα, ο Τομ Λουσέ συνέχισε το δικό του ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, παραμένοντας εκτός πλάνων για το παιχνίδι με τους Αρκάδες.

Η μίνι προετοιμασία του Δικεφάλου για το παιχνίδι πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα, με την τελευταία προπόνηση να είναι προγραμματισμένη στις εγκαταστάσεις της ομάδας στη Νέα Μεσημβρία, όπου και θα ανακοινωθεί η αποστολή.