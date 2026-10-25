ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 2-1: Γιούχα στους παίκτες του Δικεφάλου, περίλυπος ο Λίσι
Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις ήττες στα πρώτα οκτώ παιχνίδια της σεζόν και ο Αλέσιο Λίσι βρίσκεται στα σκοινιά.
Ο Δικέφαλος του Βορρά αν κι έκανε αρκετές ευκαιρίες, πλήρωσε ξανά τα ατομικά λάθη και ηττήθηκε 2-1 από τον ΟΦΗ. Με τη λήξη του αγώνα ο Αλέσιο Λίσι ήταν περίλυπος στον χώρο του κέντρου.
«Στο 0-0 είχαμε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες για να σημειώσουμε ένα γκολ, δεν έγινε αυτό και δεχθήκαμε εμείς από την πλευρά μας το γκολ από ένα ατομικό λάθος», είπε αρχικά ο Λίσι και πρόσθεσε: «Η ομάδα άσκησε πολύ πίεση, δεν θεωρώ ότι υποφέραμε αμυντικά, πρέπει να δουλέψουμε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή».
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Την ώρα που έκανε δηλώσεις ο Λίσι, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δέχονταν τις αποδοκιμασίες των οπαδών της ομάδας που βρέθηκαν στο Παγκρήτιο.
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