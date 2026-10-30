Με μία φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στο Instagram, ο Γιάννης Μιχαηλίδης εξέφρασε την ευτυχία του για την επέκταση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ

Την απόλυτη ικανοποίηση και την περηφάνια του για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε και δημόσια ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός του Δικεφάλου, λίγες ώρες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις για το συμβόλαιο που τον κρατά στην Τούμπα, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Ο Έλληνας στόπερ στάθηκε στα βιώματα που έχει από μικρό παιδί στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην ευθύνη που νιώθει πλέον φορώντας τη φανέλα του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Γιάννης Μιχαηλίδης:

«Έτσι έμαθα από παιδί…

Στα εύκολα, στα δύσκολα. Στις χαρές, στις λύπες. Στα άσχημα, στα όμορφα.

Ασπρόμαυρα

Μεγάλωσα εδώ και πλέον ως άντρας έχω το προνόμιο να πρεσβεύω τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά αυτού του κλαμπ.

Σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη Γη.

Είμαι ευτυχισμένος, που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της ομάδας και θα έχω την ευκαιρία να δώσω τα πάντα γι’ αυτή με όλες μου τις δυνάμεις, για να γίνουν όλα τα όνειρά μας πραγματικότητα.

Το ταξίδι συνεχίζεται…»