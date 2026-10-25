Άρης – Ατρόμητος 3-1: Τα highlights της αναμέτρησης
Την αγωνιστική του άνοδο στο τελευταίο διάστημα επιβεβαίωσε και κόντρα στον Ατρόμητο ο Άρης. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου επικράτησε με 3-1 των «κυανόλευκων» στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και έφτασαν τις τρεις συνεχόμενες νίκες.
Από την πλευρά του ο Ατρόμητος συνέχισε τις κακές του εμφανίσεις και με τη νέα του ήττα που είναι και η πέμπτη στο φετινό πρωτάθλημα, έμεινε στην προτελευταία θέση με μόλις 2 βαθμούς.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 4 γκολ αλλά και τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης αυτής.
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