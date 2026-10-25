Ο Άρης με εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο επικράτησε του Ατρόμητου με 3-1 φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.

Την αγωνιστική του άνοδο στο τελευταίο διάστημα επιβεβαίωσε και κόντρα στον Ατρόμητο ο Άρης. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου επικράτησε με 3-1 των «κυανόλευκων» στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και έφτασαν τις τρεις συνεχόμενες νίκες.

Από την πλευρά του ο Ατρόμητος συνέχισε τις κακές του εμφανίσεις και με τη νέα του ήττα που είναι και η πέμπτη στο φετινό πρωτάθλημα, έμεινε στην προτελευταία θέση με μόλις 2 βαθμούς.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 4 γκολ αλλά και τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης αυτής.