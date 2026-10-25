Άρης: «Μήπως ζηλέψατε την τύχη της Τσαρούχα και του Παπαπέτρου;»

Στον Άρη επικρατεί οργή για τις αποφάσεις του Τσιμεντερίδη αλλά και του Κουμπαράκη στο VAR και αναρωτήθηκε αν ζήλεψαν την τύχη δύο διαιτητών μπάσκετ.

Είναι τουλάχιστον τρεις οι φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται ο Άρης. Στο γκολ του Ατρόμητου η φάση ξεκινά από το χέρι του Μάγκνουσον καθώς στο αντίστοιχο του Μπενχαμίν Γκαρέ (το οποίο ακυρώθηκε) το χέρι του τελευταίου είναι κολλημένο στο σώμα. Μάλιστα, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου… «πού να πήγαινε το χέρι του; Κολλημένο ήταν». Όπως εξάλλου υπάρχει και η φάση του 55ου λεπτού με το κράτημα στον Πετρίς από τον Παπαδόπουλο καθώς ο full back του Άρη έμπαινε στην περιοχή.

Με ανακοίνωσή τους οι «κίτρινοι» στάθηκαν κυρίως στο γκολ του Ατρόμητου κι έγραψαν απευθυνόμενοι στους Τσιμεντερίδη, Κουμπαράκη… «Τσιμεντερίδη και Κουμπαράκη, μήπως ζηλέψατε την τύχη της Τσαρούχα και του Παπαπέτρου;».