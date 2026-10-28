Ο διεθνής στόπερ με μεγάλη διάθεση αυτοθυσίας έβαλε το κεφάλι του για να σταματήσει ένα βέβαιο γκολ από την ομάδα της Μαρκό.

Ο Νταβίντ Κάρμο στο 55ο λεπτό σταμάτησε με κεφαλιά την προσπάθεια του Νεκούλ. Η μπάλα είχε βρει και στο δοκάρι και μετά την έδιωξε ο στόπερ της ομάδας του Ολυμπιακού και έτσι δεν έγινε το 1-1 στο ματς με το Μαρκό. Στη συνέχεια και στο 71' ο Κάρμο με κεφαλιά έκανε το 0-2.