Μαρκό - Ολυμπιακός: Ο Κάρμο με αυτοθυσία σταμάτησε το 1-1 και μετά έκανε το 0-2
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Ο διεθνής στόπερ με μεγάλη διάθεση αυτοθυσίας έβαλε το κεφάλι του για να σταματήσει ένα βέβαιο γκολ από την ομάδα της Μαρκό.
Ο Νταβίντ Κάρμο στο 55ο λεπτό σταμάτησε με κεφαλιά την προσπάθεια του Νεκούλ. Η μπάλα είχε βρει και στο δοκάρι και μετά την έδιωξε ο στόπερ της ομάδας του Ολυμπιακού και έτσι δεν έγινε το 1-1 στο ματς με το Μαρκό. Στη συνέχεια και στο 71' ο Κάρμο με κεφαλιά έκανε το 0-2.
@Photo credits: ΣΠΟΡ FM TV
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