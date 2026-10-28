Μαρκό - Ολυμπιακός 0-1: Η γκολάρα του Σάλιακα
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Στο 15ο λεπτό του αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Μαρκό ο Ολυμπιακός σκόραρε για το 0-1 για τον θεσμό του Κυπέλλου.
Σκόρερ του Ολυμπιακού για το 0-1 κόντρα στη Μαρκό ήταν ο Μανώλης Σάλιακας στο 2ο του ερυθρόλευκο γκολ μετά τον Λεβαδειακό (μετά το 0-1 στη Λιβαδειά). Ήταν ένα εξαιρετικό γκολ από τον Έλληνα ακραίο μπακ. Μετά τις κόντρες στην περιοχή, ο Φίλης έστρωσε ψύχραιμα στον Σάλιακα και εκείνος με ωραίο δεξί σουτ έκανε το 0-1.
@Photo credits: ΣΠΟΡ FM TV
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