Στο 15ο λεπτό του αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Μαρκό ο Ολυμπιακός σκόραρε για το 0-1 για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Σκόρερ του Ολυμπιακού για το 0-1 κόντρα στη Μαρκό ήταν ο Μανώλης Σάλιακας στο 2ο του ερυθρόλευκο γκολ μετά τον Λεβαδειακό (μετά το 0-1 στη Λιβαδειά). Ήταν ένα εξαιρετικό γκολ από τον Έλληνα ακραίο μπακ. Μετά τις κόντρες στην περιοχή, ο Φίλης έστρωσε ψύχραιμα στον Σάλιακα και εκείνος με ωραίο δεξί σουτ έκανε το 0-1.