Ο Γιάννης Μιχαηλίδης ένιωσε ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο δεύτερο μέρος του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ.

Ατυχία για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και ζήτησε αλλαγή.

Ο εκ των αρχηγών των Θεσσαλονικιλων ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, έπεσε στο έδαφος και έκανε νόημα προς τον πάγκο πως δεν μπορεί να συνεχίσει. Στο 53' πέρασε στη θέση του ο Χατζηδιάκος.

Πλέον μένει να φανεί τις επόμενες ώρες το μέγεθος του προβλήματος του Μιχαηλίδη.

Ο τραυματισμός του Μιχαηλίδη