ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Μυικό πρόβλημα και αναγκαστική αλλαγή ο Μιχαηλίδης
Ατυχία για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και ζήτησε αλλαγή.
Ο εκ των αρχηγών των Θεσσαλονικιλων ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, έπεσε στο έδαφος και έκανε νόημα προς τον πάγκο πως δεν μπορεί να συνεχίσει. Στο 53' πέρασε στη θέση του ο Χατζηδιάκος.
Πλέον μένει να φανεί τις επόμενες ώρες το μέγεθος του προβλήματος του Μιχαηλίδη.
Ο τραυματισμός του Μιχαηλίδη
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