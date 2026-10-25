ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Λάθος του Τσιφτσή, πλάσαρε σε κενή εστία ο Φούντας για το 1-0
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Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ χάρη σε γκολ του Φούντα έπειτα από λάθος υπολογισμό του Τσιφτσή.
Το γκολ του Φούντα
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