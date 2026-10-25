Αλγκουαθίλ: «Καταπληκτική εμφάνιση ο Σμαΐλοβιτς, ικανοποιημένοι από όλους»

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για τον Ολυμπιακό σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο μετά το 5-0 επί της Καλαμάτας στο φαληρικό γήπεδο.

Η συνέντευξη Τύπου του Αλγκουαθίλ μετά το 5-0 στο Ολυμπιακός - Καλαμάτα:

- Η καλύτερη εμφάνιση του Ολυμπιακού, με πολλά θετικά, χατ τρικ του Ζότα Σίλβα, αλλά και επιστροφή Μπέιλι, σας βάζει αυτή η επιστροφή σε μία διαδικασία να σκεφτείτε τη σύνθεση της ενδεκάδας από εδώ και πέρα;

Όχι δεν είναι πονοκέφαλος για εμένα, είμαι ικανοποιημένος. Να σας πω και έναν ακόμη εγώ, είχε καταπληκτική εμφάνιση ο Σμαΐλοβιτς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει αρκετό χρόνο έως τώρα, αλλά απέδειξε ότι είναι έτοιμος όποτε χρειαστεί. Είμαστε ικανοποιημένοι για τη συνολική εικόνα της ομάδας, τον Ζότα Σίλβα, τον Μπέιλι, τον Ρόκα, τον Φορτούνη, γενικότερα τα νέα για τον προπονητή είναι πολύ καλά.

- Στο τελευταίο ματς είπατε ότι έχετε ένα παράπονο ότι η ομάδα δεν σκοράρει, πήρατε απάντηση από τους παίκτες σας; Επίσης πως γίνεται να διατηρείται σε εγρήγορση παίκτες οι οποίοι είναι εκτός Ευρώπης όπως οι Ρόκα και Μάριους Μουαντιλμαντζί;

Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος, το είχα πει γιατί δημιουργούσαμε αλλά δεν είχαμε αποτελεσματικότητα. Πήρα την απάντηση που ήθελα, ήρθε και η αποτελεσματικότητα. Το σημαντικό είναι να δημιουργείς και να προσπαθείς, είμαι ικανοποιημένος όμως και από το γεγονός ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Αυτό βοηθάει γιατί έχουμε ματς ανά τρεις ημέρες και όλοι είναι χρήσιμοι. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός γιατί έχουμε πολλούς παίκτες με ποιότητα. Απέδειξαν ότι είναι όλοι έτοιμοι απέναντι σε μία καλή ομάδα όπως είναι η Καλαμάτα, η οποία είχε χάσει έως τώρα μία φορά από τον Παναθηναϊκό με ένα γκολ διαφορά.

- Έχουν ειπωθεί πολλά ονόματα, αλλά υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει ασταμάτητα με τον Ολυμπιακό και την Εθνική Ελβετίας, ένα σχόλιο γιατί δείχνει να είναι ο παίκτης ο οποίος έχει την μπαγκέτα του μαέστρου.

Είναι πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος έχει σιωπηλά την μπαγκέτα, όπως είπατε και εσείς. Δε χρειάζεται να μιλήσουμε για την ποιότητα του ξέρουμε όλοι την καριέρα του και τι έχει πετύχει όλα τα χρόνια του. Είναι πάντα εκεί να προσφέρει στους νέους και να τους διδάξει πράγματα, αλλά και να βοηθήσει την ομάδα. Δεν είναι όμως μόνο αυτός, είναι οι Ρέτσος, Πιρόλα, ο Ορτέγκα, ο Γκουστάβο Σα, οι πλάγιοι μπακ, ο Τσικίνιο, όλη η ομάδα βρίσκεται σε καλή στιγμή και σε καλό επίπεδο και δείχνουν ποιότητα και καλή διάθεση.

- Βοήθησε τον Ολυμπιακό να σκοράρει τόσα γκολ το γεγονός ότι η Καλαμάτα είναι μία ομάδα η οποία δεν κλείνεται στην άμυνά της;

Έπαιξε ανοιχτό ποδόσφαιρο και εμείς καταφέραμε να βρούμε τις αδυναμίες της. Όπως φάνηκε και από το σκορ μπορέσαμε να επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό και να πάρουμε τη νίκη. Έχουμε δείξει όμως ότι και στα πιο κλειστά παιχνίδια δημιουργούμε ευκαιρίες. Ο κάθε προπονητής και η κάθε ομάδα θα μας βάλει τα εμπόδια και εμείς θα είμαστε εκεί να τα ξεπεράσουμε. Ο προπονητής της Καλαμάτας προτίμησε να παλέψει με αυτό το ποδόσφαιρο, εμείς πάντα πρέπει να βρίσκουμε το δρόμο για να πετυχαίνουμε τις νίκες που θέλουμε.