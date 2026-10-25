Αλγκουαθίλ: «Είχαμε ευστοχία και αποτελεσματικότητα»

Αλγκουαθίλ: «Είχαμε ευστοχία και αποτελεσματικότητα»

Δημήτρης Τομαράς
Αλγκουαθίλ: «Είχαμε ευστοχία και αποτελεσματικότητα»

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Πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του Ολυμπιακού στο τελευταίο τρίτο ήταν ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά το 5-0 επί της Καλαμάτας.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μιλώντας στη Magenta TV μετά το 5-0 επί της Καλαμάτας στάθηκε στην αποτελεσματικότητα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού.

«Είμαι χαρούμενος για τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο. Πετύχαμε μια μεγάλη νίκη. Το γήπεδο ήταν γεμάτο, αλλά όλα αυτά είναι παρελθόν και πάμε για το επόμενο. Θέλαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και να είμαστε αποτελεσματικοί. Είχαμε ευστοχία και αποτελεσματικότητα και είμαι χαρούμενος για την εμφάνιση των παικτών», υπογράμμισε ο Βάσκος τεχνικός.

@Photo credits: INTIME
     

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