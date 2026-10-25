Αλγκουαθίλ: «Είχαμε ευστοχία και αποτελεσματικότητα»
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μιλώντας στη Magenta TV μετά το 5-0 επί της Καλαμάτας στάθηκε στην αποτελεσματικότητα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού.
«Είμαι χαρούμενος για τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο. Πετύχαμε μια μεγάλη νίκη. Το γήπεδο ήταν γεμάτο, αλλά όλα αυτά είναι παρελθόν και πάμε για το επόμενο. Θέλαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και να είμαστε αποτελεσματικοί. Είχαμε ευστοχία και αποτελεσματικότητα και είμαι χαρούμενος για την εμφάνιση των παικτών», υπογράμμισε ο Βάσκος τεχνικός.
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