Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια με Μαρκό
Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της Καλαμάτας στρέφει την προσοχή του στο Κύπελλο για το ματς με τη Μαρκό την Τετάρτη στις 15:00 στο Δημοτικό στάδιο του Μαρκόπουλου.
Τα εισιτήρια για τους φίλους του Ολυμπιακού θα διατίθενται στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Μαρκό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα γίνει την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής:
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Τα εναπομείναντα εισιτήρια θα διατεθούν την Τρίτη (27/10) από τις 11:00 έως τις 17:00 ή έως την εξάντλησή τους, από τα εκδοτήρια του «Γ. Καραϊσκάκης».
Υπενθυμίζεται ότι η τιμή των εισιτηρίων είναι 15€ και ο τρόπος πληρωμής είναι μόνο με μετρητά».
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