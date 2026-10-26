Από το «Γ. Καραϊσκάκης» θα διατίθενται τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Μαρκό.

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της Καλαμάτας στρέφει την προσοχή του στο Κύπελλο για το ματς με τη Μαρκό την Τετάρτη στις 15:00 στο Δημοτικό στάδιο του Μαρκόπουλου. Τα εισιτήρια για τους φίλους του Ολυμπιακού θα διατίθενται στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Μαρκό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα γίνει την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής: Δείτε Επίσης Ολυμπιακός: Άλλος παίκτης από μία και μόνο στιγμή!

Τα εναπομείναντα εισιτήρια θα διατεθούν την Τρίτη (27/10) από τις 11:00 έως τις 17:00 ή έως την εξάντλησή τους, από τα εκδοτήρια του «Γ. Καραϊσκάκης».

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή των εισιτηρίων είναι 15€ και ο τρόπος πληρωμής είναι μόνο με μετρητά».