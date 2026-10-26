Όλα δείχνουν ότι η UEFA θα μεταθέσει το ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεν στις 4 Νοεμβρίου.

Ο Ολυμπιακός περιμένει την επίσημη ανακοίνωση της UEFA για τη μέρα και ώρα διεξαγωγής του αγώνα με τη Ρεν.

Οι Πειραιώτες ήταν προγραμματισμένο να φιλοξενηθούν στις 5 Νοεμβρίου στις 19:45 στην έδρα της γαλλικής ομάδας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Τη συγκεκριμένη μέρα, όμως, έχουν προκηρυχθεί απεργιακές κινητοποιήσεις στη Ρεν και σε όλη τη Γαλλία, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός σε συνεργασία με τη γαλλική ομάδα και την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εδώ και μέρες αναζητεί την καλύτερη δυνατή λύση.

Τόσο για την ασφάλεια της αποστολής των ερυθρόλευκων, όσο και για τον κόσμο που θα ταξιδέψει για να στηρίξει τον Ολυμπιακό. Φυσικά κανείς στον πειραϊκό σύλλογο δεν θέλει να υπάρξει τελευταία στιγμή αλλαγή, όπως συνέβη με τη Μαρσέιγ. Η UEFA όλα δείχνουν ότι αύριο Τρίτη θ' ανακοινώσει την απόφασή της για τη μέρα, αλλά και ώρα διεξαγωγής του αγώνα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ματς θα μετατεθεί μία μέρα νωρίτερα. Θα διεξαχθεί δηλαδή Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και ενδεχομένως ν' αλλάξει και η ώρα. Να ξεκινήσει δηλαδή νωρίτερα από τις 19:45, προκειμένου να είναι καλύτερη και πιο ελεγχόμενη και η αστυνόμευση.

Ο Ολυμπιακός είναι σε αναμονή για την επίσημη απόφαση, ώστε να κάνει και τον προγραμματισμό του.