Μετά από μια τετράδα αγώνων που μπορεί να μην έχασε παρά μόνο σε ένα ματς, αλλά δεν κέρδισε και κανένα, η ΑΕΛ Novibet καλείται στα επόμενα τέσσερα να πάρει νίκες για να μην μείνει και άλλο πίσω στην μάχη του τίτλου.

Η αλήθεια είναι πως η ΑΕΛ Novibet είχε να δώσει τέσσερα δύσκολα παιχνίδια μαζεμένα. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου μπορεί να μην έχασε παρά μόνο σε ένα, αλλά από την άλλη δεν κέρδισε και κανένα, με συνέπεια να πέσει στην 4η θέση με 4 βαθμούς πίσω από την δεύτερη Athens Kallithea και με 9 πίσω από την Μαρκό που είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Οι «βυσσινί» μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ Β' ήξεραν πως είχαν βαρύ πρόγραμμα, καθώς θα έπαιζαν εκτός έδρας με Νίκη Βόλου, Μαρκό και Athens Kallithea και εντός με Πανσερραίκό. Στον Βόλο αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2, στα Μαρκόπουλο ηττήθηκαν με 1-0, με τα «λιοντάρια» αναδείχθηκαν και πάλι ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) και στην Καλλιθέα οι δύο ομάδες πέτυχαν από ένα γκολ.

Αποτελέσματα που σίγουρα δεν τα λες άσχημα, καθώς μιλάμε πως απέναντί τους είχαν τις έτερες ομάδες που παλεύουν για την άνοδο, αλλά από την άλλη δεν έγινε και το βήμα παραπάνω από την στιγμή που δεν υπήρξε ούτε μία νίκη. Βέβαια όπως λένε και οι προπονητές, αν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα ματς, τουλάχιστον μην χάσεις και αυτό έγινε στα τρία από τα τέσσερα ματς.

Πιο βατό πρόγραμμα με μεγαλύτερο το πρέπει

Ό,τι έγινε στην προηγούμενη τετράδα αγώνων, έγινε και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Πλέον η ΑΕΛ Novibet έχει μπροστά της τέσσερα σαφώς πιο βατά παιχνίδια, στα οποία όμως το πρέπει είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Αν οι Θεσσαλοί θέλουν να συνεχίσουν να έχουν ελπίδες ανόδου, θα πρέπει να φύουν με τη νίκη τουλάχιστον στα τρία από τα τέσσερα ματς, κάτι που μπορούν να κάνουν.

Πάμε να δούμε τα ματς που έρχονται. Αρχικά η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται την 9η αγωνιστική τον Ολυμπιακό Β', στην 10η πάει στην Κομοτηνή για τον αγώνα με τον Πανθρακικό, την 11η θα υποδεχθεί τον Νέστο Χρυσούπολης και την 12η τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Ουσιαστικά βατό είναι και το παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής με την Ελλάς Σύρου στο όμορφο νησί.

Παιχνίδια που ξαναλέμε πως το πρέπει μπαίνει για πρώτη φορά φέτος τόσο δυνατά. Ουσιαστικά αυτή η τετράδα-πεντάδα αγώνων είναι σε θέση να κρίνει όλη την χρονιά. αναφορικά με την μάχη της ανόδου, καθώς μην ξεχνάμε πως φέτος δεν υπάρχουν Play Offs και οι ομάδες δεν έχουν περιθώριο να διορθώσουν όποια λάθη κάνουν.

Τα επόμενα πέντε ματς της ΑΕΛ Novibet

9η αγωνιστική: ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός Β'

10η αγωνιστική: Πανθρακικός - ΑΕΛ Novibet

11η αγωνιστική: ΑΕΛ Novibet - Νέστος Χρυσούπολης

12η αγωνιστική: ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης Β'

13η αγωνιστική: Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ Novbet

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

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3. Πανιώνιος 14

4. ΑΕΛ 13

5. Νίκη Βόλου 11

6. Αναγ. Καρδίτσας 11

7. Πανσερραϊκός 10

8. Πανθρακικός 10

9. Ελλάς Σύρου 10

10. Αστέρας AKTOR Β' 9

11. ΠΑΟΚ Β' 8

12. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

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13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Πύργος

15. 8Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.