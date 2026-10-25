Απόλυτος πρωταγωνιστής στο Φάληρο ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος με τρία γκολ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για τον Ολυμπιακό επί της Καλαμάτας.

Όπως ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος, με τα δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά, «καυτός» ξεκίνησε και στο δεύτερο ο Ζότα Σίλβα, με τον Πορτογάλο να σημειώνει ακόμα ένα τέρμα φτάνοντας σε χατ-τρικ.

Στο 46' μετά από γύρισμα του Τικνιζιάν μέσα στην περιοχή, ο Ζότα από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να βρει δίχτυα κάνοντας το 3-0 για τους ερυθρόλευκους με τις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» να φωνάζουν το όνομά του.