Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Το χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα για το 3-0
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Απόλυτος πρωταγωνιστής στο Φάληρο ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος με τρία γκολ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για τον Ολυμπιακό επί της Καλαμάτας.
Όπως ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος, με τα δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά, «καυτός» ξεκίνησε και στο δεύτερο ο Ζότα Σίλβα, με τον Πορτογάλο να σημειώνει ακόμα ένα τέρμα φτάνοντας σε χατ-τρικ.
Στο 46' μετά από γύρισμα του Τικνιζιάν μέσα στην περιοχή, ο Ζότα από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να βρει δίχτυα κάνοντας το 3-0 για τους ερυθρόλευκους με τις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» να φωνάζουν το όνομά του.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.