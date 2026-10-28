Με τέρματα των Σάλιακα στο 15' και Κάρμο στο 71' ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της ομάδας της Μαρκό σε ματς της League Phase του Κυπέλλου.

Δείτε πιο κάτω τα 2 γκολ της ομάδας του Ολυμπιακού (Κάρμο και Σάλιακας οι 2 σκόρερ του αγώνα) αλλά και τις τοπ στιγμές της αναμέτρησης με τη Μαρκό για τον θεσμό του Κυπέλλου.