Μαρκό - Ολυμπιακός 0-2: Τα Highlights του διπλού των Πειραιωτών
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Με τέρματα των Σάλιακα στο 15' και Κάρμο στο 71' ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της ομάδας της Μαρκό σε ματς της League Phase του Κυπέλλου.
Δείτε πιο κάτω τα 2 γκολ της ομάδας του Ολυμπιακού (Κάρμο και Σάλιακας οι 2 σκόρερ του αγώνα) αλλά και τις τοπ στιγμές της αναμέτρησης με τη Μαρκό για τον θεσμό του Κυπέλλου.
@Photo credits: ΣΠΟΡ FM TV
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