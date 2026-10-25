Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Τα δύο γκολ του Ζότα για το 2-0
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Ο Ζότα Σίλβα στο 37' και στο 40' με δύο γκολ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στον Ολυμπιακό επί της Καλαμάτας.
Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του έβαλε στο πρώτο ημίχρονο ο Ζότα Σίλβα με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού να σκοράρει δύο φορές μέσα σε δύο λεπτά κάνοντας το 2-0 επί της Καλαμάτας στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Αρχικά στο 37' μετά από γέμισμα του Ρόκα, ο Ζότα με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους ερυθρόλευκους.
Στο 40' ο Ζότα «χτύπησε» για δεύτερη φορά με συρτό σουτ εκτός περιοχής γράφοντας το 2-0.
@Photo credits: INTIME
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