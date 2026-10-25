Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο Elabet όπως την επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό για την 8η αγωνιστική της Superleague, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να μην επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Ο Δανός τεχνικός διατήρησε τον Πένια κάτω από τα δοκάρι ενώ στην άμυνα πραγματοποίησε τρεις αλλαγές. Ο Φαν Ντρόνγελεν επέστρεψε δίπλα στον Ντε Φράι, ο Καλάμπρια στα δεξιά ενώ ο Σαλάχ-Εντίν πήρε τη θέση του Κυριακόπουλου.

Στη μεσαία γραμμή ο Λούζα έμεινε στον πάγκο με τους Καμαρά και Κάνγκουα να παίρνουν τις δύο θέσεις. Δεξιά τους θα είναι ο Λιβάι, αριστερά ο Αντίνο και μπροστά θα πάρουν θέση οι Τεττέη και Ντέσερς σ' ένα πολύ επιθετικό σχήμα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Λούζα, Πελίστρι, Ραστόντερ ενώ εκτός έμεινε ο Κάτρης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά, Κάνγκουα, Τεττέη, Αντίνο, Λιβάι, Ντέσερς.