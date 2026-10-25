Παναθηναϊκός: Φουλ επίθεση με Τεττέη, Ντέσερς και Λιβάι κόντρα στον Βόλο
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό για την 8η αγωνιστική της Superleague, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να μην επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις.
Ο Δανός τεχνικός διατήρησε τον Πένια κάτω από τα δοκάρι ενώ στην άμυνα πραγματοποίησε τρεις αλλαγές. Ο Φαν Ντρόνγελεν επέστρεψε δίπλα στον Ντε Φράι, ο Καλάμπρια στα δεξιά ενώ ο Σαλάχ-Εντίν πήρε τη θέση του Κυριακόπουλου.
Στη μεσαία γραμμή ο Λούζα έμεινε στον πάγκο με τους Καμαρά και Κάνγκουα να παίρνουν τις δύο θέσεις. Δεξιά τους θα είναι ο Λιβάι, αριστερά ο Αντίνο και μπροστά θα πάρουν θέση οι Τεττέη και Ντέσερς σ' ένα πολύ επιθετικό σχήμα.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Λούζα, Πελίστρι, Ραστόντερ ενώ εκτός έμεινε ο Κάτρης.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά, Κάνγκουα, Τεττέη, Αντίνο, Λιβάι, Ντέσερς.
Starting XI ☘️ #Panathinaikos #PAOFC #slgr #VOLPAO https://t.co/MMBEZTmwLO— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.