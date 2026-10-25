Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ενημέρωση λίγες ώρες πριν την «απόβαση» στο Βόλο, καθοδηγώντας τους χιλιάδες φιλάθλους του για το πώς θα εισέλθουν στο Πανθεσσαλικό.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει σήμερα (25/10) στον Βόλο για να αναμετρηθεί με την ομώνυμη ομάδα (18:00 - Live από Gazzetta) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Superleague με στόχο φυσικά τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τον διατηρήσουν μόνο πρώτο στην κορυφή της βαθμολόγιας.

Θυμίζουμε ότι τριφύλλι συμφώνησε με τον Βόλο ELABET και ουσιαστικά θα έχει όλο το γήπεδο δικό του. Η χωρητικότητα του σταδίου είναι 20.800 θεατές και τόσα αναμένεται να είναι τα εισιτήρια που θ' ανακοινωθούν.

Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ εξέδωσε μια ενημέρωση με κάποιες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο κόσμος της πριν την έναρξη του ματς.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα βρεθούν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την αναμέτρηση με τον Βόλο, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 στις 18:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σχετικά με τη διαδικασία προσέλευσης και εισόδου στο γήπεδο.

Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν τρεις ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, στις 15:00.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν ΕΓΚΑΙΡΑ, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής είσοδός τους.

Η πρόσβαση στο γήπεδο θα πραγματοποιείται από συγκεκριμένες πεζογέφυρες, ανάλογα με τη θύρα που αναγράφεται στο εισιτήριο κάθε φιλάθλου.

Αναλυτικά:

Θύρες 31–42 | Βόρειο πέταλο: Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω της 3ης πεζογέφυρας, από την Περιφερειακή Οδό. Δείτε το σημείο πρόσβασης.

Θύρες 13–30 | Δυτική κερκίδα: Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω της 2ης πεζογέφυρας. Δείτε το σημείο πρόσβασης.

Θύρες 43–56 | Ανατολική κερκίδα: Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω της 1ης πεζογέφυρας. Δείτε το σημείο πρόσβασης.

VIP: Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται από την κεντρική πύλη του σταδίου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τους φιλάθλους της να επιδείξουν την αρμόζουσα συμπεριφορά και να στηρίξουν την ομάδα με τη φωνή τους, σεβόμενοι τους κανονισμούς ασφαλείας και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύονται αυστηρά η χρήση και η ρίψη καπνογόνων, φωτοβολίδων και οποιουδήποτε άλλου επικίνδυνου αντικειμένου, καθώς και κάθε ενέργεια που μπορεί να επιφέρει κυρώσεις στην ομάδα μας.

Προστατεύουμε την ομάδα μας και την έδρα μας ενόψει των επόμενων κρίσιμων αγώνων. Στηρίζουμε μόνο με την φωνή μας.