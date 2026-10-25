Τι αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην αρχική ενδεκάδα ενόψει του αποψινού αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Βόλο Elabet.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Βόλο (18:00-Magenta Sport 2 League-Live απ' το Gazzetta) στο Πανθεσσαλικό για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Superleague και θέλει να συνεχίσει τις νίκες φτάνοντας στο 7/8.

Οι «πράσινοι» δεν θα είναι μόνοι τους, αφού χιλιάδες φίλοι τους αναμένεται να κάνουν την εκδρομή στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας δίνοντας βροντερό παρόν, το οποίο αναμένεται να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, αφού είναι πιθανό να ξεπεράσει την προηγούμενη μεγάλη εκδρομή που είχε κάνει εκεί ο κόσμος του «τριφυλλιού» το 2022 (15-16 χιλ.) και να πλησιάσει το μεγάλο ρεκόρ της ΑΕΚ με τις 20 χιλ., γιατί όχι ακόμη και να το σπάσει.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μέτρησε μία επιστροφή στην αποστολή, αφού ο Γιάγκουσιτς έγινε διαθέσιμος, όπως υπολογιζόταν να συμβεί, μετά το μυϊκό τραυματισμό που υπέστη στο ματς με τον Αστέρα Aktor ενώ εκτός έμεινε ξανά ο Κρίστιανσεν, μαζί με τους μακροχρόνια απόντες Ουναΐ, Παντελίδη και Ίνγκασον.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Ο Δανός τεχνικός θα πρέπει να διαχειριστεί και την κούραση που έχει επιφέρει το δύσκολο αυτό ταξίδι στο Καζακστάν, προσπάθεια που ήδη είχε ξεκινήσει από το παιχνίδι που έδωσε εκεί με τις έξι αλλαγές που έκανε στην ενδεκάδα και τις υπόλοιπες κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Πάει για 4-5 διαφορετικά πρόσωπα ο Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ομάδα κόντρα στον Βόλο Elabet, μετά το ροτέισον που μπόρεσε να κάνει στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι με την Καϊράτ και τη διαχείρισή του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Δανός τεχνικός θα βάλει και πάλι τον Πένια κάτω από την εστία, ωστόσο η άμυνά του θα είναι διαφορετική κατά τα 3/4. Ο αρχηγός Ντε Φράι θα είναι ο σταθερός ενώ δίπλα του θα επανέλθει ο Φαν Ντρόνγκελέν, που πήρε... ανάσες με τους Καζάκους. Στο δεξί άκρο θα επιστρέψει ο Καλάμπρια, αφότου πήρε κι εκείνος «ρεπό» μεσοβδόμαδα ενώ αριστερά φαίνεται ο Σαλάχ-Εντίν θα προτιμηθεί του Κυριακόπουλου.

Στη μεσαία γραμμή ο Λούζα αναμένεται να μείνει εκτός, έχοντας παίξει δύο συνεχόμενα ματς, παρ' ότι είχε πολύ καλή απόδοση. Ο Καμαρά θα βρίσκεται από τη μία και ο Κάνγκουα, που μπήκε αλλαγή με την Καϊράτ, από την άλλη.

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Μπροστά τους αναμένεται να δούμε τον Ταμπόρδα είτε δούμε 4-2-3-1 με κλασικό δεκάρι είτε 4-4-2 με τον Αργεντινό να συγκλίνει προς τα μέσα και τον Ιταλό να παίρνει όλη την πλευρά. Στο αριστερό άκρο θα είναι ο Αντίνο, που βγήκε αλλαγή κόντρα στην Καϊράτ.

Μπροστά ο Τεττέη, που έμεινε μέχρι το τέλος στο ευρωπαϊκό παιχνίδι αναμένεται να μείνει στον πάγκο, με τον Ντέσερς, τον οποίο μπόρεσε ο Νίστρουπ να τραβήξει νωρίς από το ματς της Πέμπτης, να έχει δίπλα του τον Λιβάι Γκαρσία, που δεν μπήκε καθόλου.