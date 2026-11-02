Ο Μπρινιόλι ξέσπασε για εμετικό μήνυμα που έλαβε: «Το να εύχεσαι θάνατο για το παιδί κάποιου είναι απαράδεκτο»

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ ανήρτησε μια φωτογραφία από ένα απαράδεκτο μήνυμα που έλαβε μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό και καταδίκασε αντίστοιχες ενέργειες.

Η ΑΕΚ είχε ένα δύσκολο βράδυ στο ΟΑΚΑ, καθώς γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στην 9η αγωνιστική της Super League. Η ήδη δύσκολη νύχτα έγινε ακόμα χειρότερη για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος έλαβε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα εμετικό σχόλιο από άλλον χρήστη.

Ο Ιταλός γκολκίπερ όχι μόνο δημοσίευσε τη φωτογραφία από το προφίλ που του επιτέθηκε, αλλά έστειλε και το δικό του μήνυμα για τις απαράδεκτες συμπεριφορές που θα πρέπει επιτέλους να εξαλειφθούν και από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

«Το να εύχεσαι θάνατο για το παιδί κάποιου είναι απαράδεκτο. Καμία οπαδική προτίμηση, αντιπαλότητα ή αποτέλεσμα αγώνα δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογήσει τέτοιου είδους λόγια. Ούτε στον αθλητισμό ούτε στη ζωή. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται να μείνω σιωπηλός», είπε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο τερματοφύλακας της Ένωσης.