Ο Παναθηναϊκός περιμένει το... πράσινο φως της αστυνομίας για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Ηρακλή 1.000-1.500 οπαδοί του.

Στην αναμονή του «οκ» της αστυνομίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός προκειμένου να μάθει αν θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων του στον εκτός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή για την 10η αγωνιστική της Superleague.

Στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα έγινε γνωστό πως υπάρχει συνεννόηση τόσο μεταξύ των δύο ΠΑΕ όσο και των οργανωμένων οπαδών τους, που έχουν καλές σχέσεις, προκειμένου να υπάρξει μετακίνηση τόσο σ' αυτό το ματς όσο και σε κείνο του δεύτερου γύρου στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» έχουν ζητήσει 1.000-1.500 εισιτήρια για να ικανοποιήσουν όσο γίνεται περισσότερο τις ανάγκες του κόσμου τους και περιμένουν την απόφαση της αστυνομίας που θα βγει μέχρι τη Πέμπτη (05/11), αν η εισήγηση αυτή της ΕΛ.ΑΣ. είναι θετική, το θέμα θα πάει στο αρμόδιο υπουργείο κι εκείνο θα αποφασίσει.

Αν εκείνο δεχθεί την εισήγηση των αρχών, τότε την Πέμπτη θα γίνει νέα σύσκεψη ασφαλείας για τα διαδικαστικά.