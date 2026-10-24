ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Τα highlights του ματς (vid)
Η ΑΕΚ μετά τις διαδοχικές ήττες από Σαχτάρ και Μάντσετσερ Σίτι επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού των πολλών απουσιών, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με 5-0.
Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μουκουντί με κεφαλιά νίκησε τον Ξενόπουλο για το 1-0. Στο 23ο λεπτό ο Βιτάλις άνοιξε την μπάλα στον Κοϊτά, εκείνος «άδειασε» τον Στάγιτς με υπέροχη ντρίμπλα και με δυνατό σουτ νίκησε τον Ξενόπουλο.
Στο 38ο λεπτό Ρότα και Κοϊτά συνεργάστηκαν από τα δεξιά, ο δεύτερος γύρισε την μπάλα και ο Ζίνι με πλασέ στην κίνηση έκανε το 3-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
Στο 53' ο Ζίνι τσίμπησε την μπάλα και ο Ξενόπουλος τον ανέτρεψε, με τον διαιτητή Φίτσα να δίνει το πέναλτι έπειτα από παρέμβαση VAR. Ο Βάργκα έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα και έκανε το 4-0 με άψογη εκτέλεση.
Στο 90+2' ο Ζούμπκοφ πήρε την μπάλα από τον Ρότα και με δυνατό σουτ πίσω από το ημικύλιο «κεραυνοβόλησε» τα δίχτυα του Ξενόπουλου για το τελικό 5-0.
Τα highlights του ΑΕΚ - Παναιτωλικός
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